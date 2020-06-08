Турецький тренер Ерол Булут не проти очолити «Динамо»
Керівництво «Динамо» основним варіантом на літнє міжсезоння розглядає повернення Сергія Реброва з угорського «Ференцвароша»
Турецький тренер Ерол Булут не проти очолити «Динамо» і вже навіть передав керівництву свій проект розвитку київського клубу, інформує Fotospor.
Булут підтримує зв'язок з київським клубом через футбольного агента Вадима Шаблія. Керівництво киян наводило довідки про турецького наставника та отримало хороші відгуки.
Зараз Булут очолює клуб «Аланіяспор», який знаходиться на 6-му місці у чемпіонаті Туреччини. Його методика роботи нагадує дії португальського наставника Паулу Фонсеки, який тренував «Шахтар».
Втім, Ерол Булут – не перший вибір для українського гранда, а лише один з тренерів у списку. Крім того, в пресі повідомляється, що Ерол Булут також є кандидатом на пост головного тренера «Фенербахче», як і екс-наставник загребського «Динамо» Ненад Б'єлиця.
Керівництво «Динамо» основним варіантом на літнє міжсезоння розглядає повернення Сергія Реброва з угорського «Ференцвароша». Багаторічний лідер «Динамо» є головним фаворитом для Ігоря Суркіса на заміну Олексія Михайличенка. Інтерес до Реброва раніше приписували й тому ж турецькому «Фенербахче».
Джерело: Sport.ua