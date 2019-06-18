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    Турнір претенденток з шахів. Анна Музичук друга, Марія перемогла чемпіонку

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    Анна Музичук завершила турнір претенденток нічиєю з Алєксандрою Костенюк - Турнір претенденток з шахів. Анна Музичук друга, Марія перемогла чемпіонку
    Анна Музичук завершила турнір претенденток нічиєю з Алєксандрою Костенюк
    Шахова Україна

    За світову шахову корону зіграє росіянка Горячкіна

    У столиці Татарстану Казані фінішував турнір претенденток ФІДЕ. Вісім учасниць у два кола визначали найсильнішу, яка згодом гратиме за світову шахову корону з її чинною володаркою, китаянкою Цзюй Венцзюнь.

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    Переможниця змагань визначилася достроково, за два тури до фінішу. Поміж трьох своїх землячок найкомфортніше почувалася росіянка Алєксандра Горячкіна. Вона набрала 9,5 очок з 14-ти можливих, а єдиної поразки зазнала, поступившись у заключному турі українці Марії Музичук.

    Марія у підсумку стала лише шостою, а її сестра Анна Музичук, для якої турнір завершився нічиєю з росіянкою Алєксандрою Костенюк, посіла друге місце.

    Підсумкова таблиця Передендентського турніру ФІДЕ

    1. Алєксандра Горячкіна (РФ) - 9,5
    2. Анна Музичук (Україна) - 8
    3. Єкатєріна Лагно (РФ) - 7
    4. Тань Чжун'ї (Китай) - 7
    5. Нана Дзагнідзе (Грузія) - 6,5
    6. Марія Музичук (Україна) - 6,5
    7. Алєксандра Костенюк (РФ) - 6
    8. Валентина Гуніна (РФ) - 5,5

     Читайте також: Анна Музичук перемогла українку, яка стала росіянкою і вийшла на друге місце
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