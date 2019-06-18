Турнір претенденток з шахів. Анна Музичук друга, Марія перемогла чемпіонку



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Анна Музичук завершила турнір претенденток нічиєю з Алєксандрою Костенюк Шахова Україна

За світову шахову корону зіграє росіянка Горячкіна

У столиці Татарстану Казані фінішував турнір претенденток ФІДЕ. Вісім учасниць у два кола визначали найсильнішу, яка згодом гратиме за світову шахову корону з її чинною володаркою, китаянкою Цзюй Венцзюнь.

Переможниця змагань визначилася достроково, за два тури до фінішу. Поміж трьох своїх землячок найкомфортніше почувалася росіянка Алєксандра Горячкіна. Вона набрала 9,5 очок з 14-ти можливих, а єдиної поразки зазнала, поступившись у заключному турі українці Марії Музичук.

Марія у підсумку стала лише шостою, а її сестра Анна Музичук, для якої турнір завершився нічиєю з росіянкою Алєксандрою Костенюк, посіла друге місце.

Підсумкова таблиця Передендентського турніру ФІДЕ



1. Алєксандра Горячкіна (РФ) - 9,5

2. Анна Музичук (Україна) - 8

3. Єкатєріна Лагно (РФ) - 7

4. Тань Чжун'ї (Китай) - 7

5. Нана Дзагнідзе (Грузія) - 6,5

6. Марія Музичук (Україна) - 6,5

7. Алєксандра Костенюк (РФ) - 6

8. Валентина Гуніна (РФ) - 5,5