Турнір претенденток з шахів. Анна Музичук друга, Марія перемогла чемпіонку
За світову шахову корону зіграє росіянка Горячкіна
У столиці Татарстану Казані фінішував турнір претенденток ФІДЕ. Вісім учасниць у два кола визначали найсильнішу, яка згодом гратиме за світову шахову корону з її чинною володаркою, китаянкою Цзюй Венцзюнь.
Переможниця змагань визначилася достроково, за два тури до фінішу. Поміж трьох своїх землячок найкомфортніше почувалася росіянка Алєксандра Горячкіна. Вона набрала 9,5 очок з 14-ти можливих, а єдиної поразки зазнала, поступившись у заключному турі українці Марії Музичук.
Марія у підсумку стала лише шостою, а її сестра Анна Музичук, для якої турнір завершився нічиєю з росіянкою Алєксандрою Костенюк, посіла друге місце.
Підсумкова таблиця Передендентського турніру ФІДЕ
1. Алєксандра Горячкіна (РФ) - 9,5
2. Анна Музичук (Україна) - 8
3. Єкатєріна Лагно (РФ) - 7
4. Тань Чжун'ї (Китай) - 7
5. Нана Дзагнідзе (Грузія) - 6,5
6. Марія Музичук (Україна) - 6,5
7. Алєксандра Костенюк (РФ) - 6
8. Валентина Гуніна (РФ) - 5,5