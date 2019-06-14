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    Анна Музичук перемогла українку, яка стала росіянкою і вийшла на друге місце

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    Анна Музичук виграла принципове протистояння у Єкатєріни Лагно - Анна Музичук перемогла українку, яка стала росіянкою і вийшла на друге місце
    Анна Музичук виграла принципове протистояння у Єкатєріни Лагно
    Шахова Україна

    Після 12-ти турів достроково визначилися переможниця турніру

    Сьогодні, 14 червня, на Турнірі претенденток ФІДЕ в столиці Татарстану Казані відбувся 12-й тур.

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    Представниці України - сестри Музичук - зіграли полярно. Анна перемогла в принциповому поєдинку екс-українку з паспортом РФ Єкатєріну Лагно і вийшла на друге місце. А ось Марія програла білими іншій росіянці - Валентині Гуніній.

    Результати інших партій: Нана Дзаґнідзе (Грузія) - Алєксандра Костенюк (РФ) - 1:0, Тань Чжун'ї (Китай) - Алєксандра Горячкіна - 1/2:1/2.

    Таким чином, достроково, за два тури до завершення турніру, переможницею претендентського турніру стала Алєксандра Горячкіна. Вона зіграє за світову шахову корону з китаянкою Цзюй Венцзюнь.

    Турнірне становище після 12-го туру: Горячкіна - 9 очок; А. Музичук - 6,5; Лагно - 6; Гуніна, Дзаґнідзе, М. Музичук, Тань Чжун'ї - по 5,5; Костенюк - 4,5.

    Завтра, 15 червня, на турнірі вихідний день. А 16 червня в 13-му турі гратимуть: Костенюк - М. Музичук, Гуніна - А. Музичук, Лагно - Тань Чжун'ї, Горячкіна - Дзаґнідзе.

     Читайте також: Сестри Музичук зіграли внічию з лідерками і розпрощалися з надіями виграти турнір претенденток
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    Марія Музичук шахи Анна Музичук Єкатєріна Лагно Алєксандра Костенюк Тань Чжун'ї
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