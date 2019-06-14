Анна Музичук перемогла українку, яка стала росіянкою і вийшла на друге місце



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Анна Музичук виграла принципове протистояння у Єкатєріни Лагно Шахова Україна

Після 12-ти турів достроково визначилися переможниця турніру

Сьогодні, 14 червня, на Турнірі претенденток ФІДЕ в столиці Татарстану Казані відбувся 12-й тур.

Представниці України - сестри Музичук - зіграли полярно. Анна перемогла в принциповому поєдинку екс-українку з паспортом РФ Єкатєріну Лагно і вийшла на друге місце. А ось Марія програла білими іншій росіянці - Валентині Гуніній.

Результати інших партій: Нана Дзаґнідзе (Грузія) - Алєксандра Костенюк (РФ) - 1:0, Тань Чжун'ї (Китай) - Алєксандра Горячкіна - 1/2:1/2.

Таким чином, достроково, за два тури до завершення турніру, переможницею претендентського турніру стала Алєксандра Горячкіна. Вона зіграє за світову шахову корону з китаянкою Цзюй Венцзюнь.



Турнірне становище після 12-го туру: Горячкіна - 9 очок; А. Музичук - 6,5; Лагно - 6; Гуніна, Дзаґнідзе, М. Музичук, Тань Чжун'ї - по 5,5; Костенюк - 4,5.

Завтра, 15 червня, на турнірі вихідний день. А 16 червня в 13-му турі гратимуть: Костенюк - М. Музичук, Гуніна - А. Музичук, Лагно - Тань Чжун'ї, Горячкіна - Дзаґнідзе.

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