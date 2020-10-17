У 55-річному віці раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів



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Олександр Людовик відпрацював на семи чемпіонатах світу і чотирьох чемпіонатах Європи Світлина - Федерація гандболу України

Олександр Людовик вважався одним із найкращих гандбольних рефері світу

У 55-річному віці помер один із найкращих в українській історії гандбольних рефері Олександр Людовик.

Про трагедію, яка сталася сьогодні, 17 жовтня, сповістила прес-служба Федерації гандболу України. Повідомляється, що Олександр Миколайович раптово помер у своїй квартирі.

Людовику стало зле, коли він був вдома. Швидка їхала занадто довго, рідні намагались надати першу допомогу, але врятувати Олександра не вдалось.

Олександр Людовик народився у Чернівцях. Понад 20 років у парі з Валентином Вакулою він судив матчі міжнародного рівня – на Олімпійських іграх, семи чемпіонатах світу, чотирьох чемпіонатах Європи, у фіналі Ліги чемпіонів, фіналах єврокубків та національних змаганнях. Останнім часом Людовик працював делегатом Федерації гандболу України та передавав свій досвід і знання молодим рефері.

Близькі говорять про нього як про життєрадісну людину, спілкування з якою завжди залишало позитивні враження.