Знаменитий канадський хокейний воротар українського походження випустив автобіографію



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На шиї Клінта Маларчука залишився шрам Світлина - Grandstrand Central

Клінт Маларчук розповів про яскраву хокейну кар’єру

59-річний Клінт Маларчук, канадець українського походження, знаменитий воротар Національної хокейної ліги випустив книгу «Божевільна гра». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Співавтором книги став Бен Робсон, який і презентував працю на відео.

Вельми відомим Маларчук став у 1989 році. Тоді він грав за «Баффало Сейбрс» і його команда приймала «Сент-Луїс Блюз». Оборонець «Баффало» Уве Крупп, легенда німецького хокею, вів боротьбу з «блюзменом» Стівом Таттлом. Боротьба завершилася падінням обох на лід. Коли Крупп штовхнув Таттла, нога останнього здійнялася вгору й лезо ковзана потрапило точно на горло Маларчука трохи нижче від воротарської маски, перерізавши яремну вену.

Відразу після цього під Маларчуком почала з великою швидкістю збільшуватись пляма крові, яка фонтанувала з його шиї. Видовище було настільки жахливим, що дев'ять вболівальників у перших рядах знепритомніли, двох вхопив серцевий напад, а трьох хокеїстів, які перебували на льоду, тут же знудило.

Маларчука врятувала тільки оперативність фізіотерапевта «Баффало» Джима Піццутеллі. Той затиснув вену, допоміг воротареві дістатися до лавки запасних і підтрибунного приміщення. Працівники арени взялися прибирати з льоду калюжі крові, для чого довелося переморожувати лід. Після цього матч продовжився і «Сент-Луїс» святкував перемогу з мінімальним рахунком 2:1.

Клінту Маларчуку наклали 300 швів, він втратив третину крові. Якби поріз виявився на три міліметри вище, Клінт помер би ще на стадіоні.

Та вже наступного дня хокеїст вирушив додому, а через 11 днів вийшов на лід, і вболівальники влаштували йому овацію.