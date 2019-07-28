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    У Англії виправдали 11 футболістів з позитивними допінг-тестами

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    Допінг - У Англії виправдали 11 футболістів з позитивними допінг-тестами
    Допінг
    Irish Times

    Порушників антидопінгових правил виявили за три сезони в Прем’єр-лізі

    За останні три сезони в англійській футбольній Прем’єр-лізі виявили 16 гравців, які здали позитивні допінг-тести. Вони використовували амфетамін, морфін, риталін и тріамцинолон, інформує The Mirror.

    При цьому 11 футболістів серед порушників взагалі не понесли жодної відповідальності. Вони мали терапевтичні виключення на вживання цих препаратів або довели законність потрапляння речовини в організм.

    Видання при цьому не називає футболістів та клуби, за які вони виступають.

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