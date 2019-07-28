У Англії виправдали 11 футболістів з позитивними допінг-тестами



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Допінг Irish Times

Порушників антидопінгових правил виявили за три сезони в Прем’єр-лізі

За останні три сезони в англійській футбольній Прем’єр-лізі виявили 16 гравців, які здали позитивні допінг-тести. Вони використовували амфетамін, морфін, риталін и тріамцинолон, інформує The Mirror.

При цьому 11 футболістів серед порушників взагалі не понесли жодної відповідальності. Вони мали терапевтичні виключення на вживання цих препаратів або довели законність потрапляння речовини в організм.

Видання при цьому не називає футболістів та клуби, за які вони виступають.