У баскетбольній Суперлізі буде новачок з Харкова



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«Харківські Соколи» Фейсбук

Наступного сезону в чемпіонаті України виступатиме 9 команд

Баскетбольна Суперліга у сезоні 2019/2020 таки матиме дев’ять клубів.

Виконком Федерації баскетболу України дозволив «Харківським Соколам» взяти участь у головному баскетбольному турнірі країни. Після того, як харківський «Політехнік» не зумів підтвердити свої фінансові гарантії, ФБУ звернувся до клубів Вищої ліги з пропозицією поповнити Суперлігу. Відгукнувся на цю пропозицію минулорічний учасник Вищої ліги з Харкова.

Клубом, який поповнить еліту українського баскетболу став «Харківські Соколи».

Сьогодні члени виконкому ФБУ проголосували за вхід харків’ян до еліти українського баскетболу.

Очікується, що домашньою ареною «Соколів» стане ПС «Локомотив».

Таким чином, участь у наступному сезоні Суперліги візьмуть 9 клубів, а це на один клуб більше ніж торік. Відтак кількість матчів у лізі може зрости з 140 до 180.