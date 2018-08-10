У Білій Церкві визначилися переможці етапу Кубку України з лижоролерів



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Фото ФЛСУ

У Білій Церкві визначилися переможці етапу Кубку України з лижоролерів

3-5 серпня у місті Біла Церква проходили всеукраїнські змагання з лижоролерів серед юнаків і дівчат, а також етап Кубка України з лижоролерів.

У змаганнях старт взяли 137 спортсменів у складі 16 команд із семи областей України, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

У перший змагальний день учасники мірялися швидкістю у спринті вільним стилем на дистанції 350 м, у другий день боролися за перемогу у гонці вільним стилем на різні дистанції згідно з віковою категорією.

Результати етапу Кубку України серед чоловіків та жінок:

Спринт жінки

1. Шиман Дар’я

2. Рубльова Дар’я

3. Мазур Дарина

Спринт чоловіки

1. Йолтуховський Олег

2. Поліщук Владислав

3. Ніконович Олександр

Гонка вільним стилем на дистанцію 10 км жінки

1. Шиман Дар’я

2. Рубльова Дар’я

3. Мазур Дарина

Гонка вільним стилем на дистанцію 15 км чоловіки

1. Йолтуховський Олег

2. Петрук Андрій

3. Ніконович Олександр

Результати змагань серед юнаків і дівчат:

спринт дівчата 2001-2002 р.н.

1. Компанієць Анастасія

2. Мурза Катерина

3. Чаюк Валерія

Спринт юнаки 2001-2002 р.н.

1. Малюков Андрій

2. Бренько Андрій

3. Жувага Олексій

Гонка вільним стилем 5 км дівчата 2001-2002 р.н.

1. Ковальова Дарина

2. Андрієвська Віта

3. Шаболдіна Анастасія

Гонка вільним стилем юнаки 7,5 км 2001-2002 р.н.

1. Кирик Олексій

2. Романченко Дмитро

3. Денисов Сергій