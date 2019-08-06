У Білорусі померла колишня баскетболістка юніорської збірної



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Яна Зуборенко БФБ

Життя спортсменки перервалося в 18-річному віці

У Білорусі в 18-річному віці померла колишня баскетболістка юніорської збірної країни Яна Зуборенко.

Минулого літа вона виступала на чемпіонаті світу в Мінську в складі збірної U-17. Також виступала на чемпіонатах Європи за збірні U-16 та U-18.

Влітку 2018 року вирішила завершити професіональну кар’єру після вступу до Білоруського національного університету.