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    У Білорусі введено кримінальну відповідальність за допінг у спорті

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    Тепер уживати допінг білоруським спортсменам буде небезпечно подвійно - У Білорусі введено кримінальну відповідальність за допінг у спорті
    Тепер уживати допінг білоруським спортсменам буде небезпечно подвійно
    Olympic.org

    В Україні схожий закон так і залишається в планах

    У Білорусі вводиться кримінальна відповідальність за використання допінгу. Такий законопроект у першому читанні прийняли депутати парламенту.

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    Міністр спорту Сергій Ковальчук, представляючи в парламенті законопроект, розповів, що надзвичайно гостро питання з допінгом сьогодні не стоїть.

    - Але торік були випадки, - каже чиновник. - У важкій атлетиці одного тренера на чотири роки дискваліфікували і трьох спортсменів. Вина тренера повністю доведена.

    Законопроект вводить в країні кримінальну відповідальність для спортсменів - за використання заборонених у спорті речовин, і для тренерів, і для іншого персоналу, за спонукання спортсмена до використання заборонених у спорті речовин.

    Також по законопроекту передбачається нова підстава для звільнення спортсмена і тренера - в зв'язку зі спортивною дискваліфікацією за допінг у спорті.

     Читайте також: Президент Міжнародного олімпійського комітету прокоментував історію з арештом п’яти спортсменів

    Джерело: ex-press.by

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    Білорусь спорт допінг
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