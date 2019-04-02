У Білорусі введено кримінальну відповідальність за допінг у спорті



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Тепер уживати допінг білоруським спортсменам буде небезпечно подвійно Olympic.org

В Україні схожий закон так і залишається в планах

У Білорусі вводиться кримінальна відповідальність за використання допінгу. Такий законопроект у першому читанні прийняли депутати парламенту.

Міністр спорту Сергій Ковальчук, представляючи в парламенті законопроект, розповів, що надзвичайно гостро питання з допінгом сьогодні не стоїть.

- Але торік були випадки, - каже чиновник. - У важкій атлетиці одного тренера на чотири роки дискваліфікували і трьох спортсменів. Вина тренера повністю доведена.

Законопроект вводить в країні кримінальну відповідальність для спортсменів - за використання заборонених у спорті речовин, і для тренерів, і для іншого персоналу, за спонукання спортсмена до використання заборонених у спорті речовин.

Також по законопроекту передбачається нова підстава для звільнення спортсмена і тренера - в зв'язку зі спортивною дискваліфікацією за допінг у спорті.

Джерело: ex-press.by