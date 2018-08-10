У Білорусі затримали 14 фанатів «Зеніту» під час матчу Ліги Європи
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На всіх були складені адміністративні протоколи
16 осіб, серед яких 14 росіян, були затримані під час першої гри третього відбірного раунду Ліги Європи-2018/19 між мінським «Динамо» та «Зенітом».
Про це повідомляє прес-служба головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому.
Зустріч пройшла напередодні у Мінську за присутності 21 тисячі глядачів, у тому числі 2300 фанатів «Зеніту».
Щодо затриманих складено 16 протоколів про адміністративні правопорушення. 11 протоколів складено за статтею «дрібне хуліганство», п’ять – за статтею «розпивання алкогольних напоїв або поява у громадському місці у стані сп'яніння».
«Загроз суспільній безпеці та інших правопорушень, пов'язаних з проведенням матчу, виявлено не було», - заявили у мінській міліції, інформують російські ЗМІ.
Зазначається, що всі затримані вже відпущені.
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