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    У бодібілдера розірвався м’яз під час тренування (відео)

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    Раян Кроулі певний час проведе а лікарняному - У бодібілдера розірвався м’яз під час тренування (відео)
    Раян Кроулі певний час проведе а лікарняному
    Фото з соціальних мереж

    Американець намагався підняти вагу 220 кілограмів

    23-річний бодібілдер Райан Кроулі тренувався під наглядом популярного пауерліфтера Ларрі Уілсі в Дубаї. Хлопець успішно взяв вагу в 180 кілограмів, але вирішив, що цього йому замало.

    Культурист додав ще 40 кілограмів, але це рішення виявилося для нього фатальним. На кадрах ролика, яким поділився в соцмережах Ларрі, видно одну з найсерйозніших травм в світі бодібілдерів. У хлопця під час жиму лежачи стався розрив грудного м'яза, пише The Sun.

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    Публикация от Larry (@larrywheels)

    Райана з посинілим тулубом терміново госпіталізували і зробили операцію. Вона тривала більше чотирьох годин. Тепер хлопцю доведеться пройти тривале відновлення. Проте 220 кг, він, напевно, вже ніколи не візьме.

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    Теги: Instagram UFC час
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