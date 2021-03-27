У бодібілдера розірвався м’яз під час тренування (відео)

Американець намагався підняти вагу 220 кілограмів

23-річний бодібілдер Райан Кроулі тренувався під наглядом популярного пауерліфтера Ларрі Уілсі в Дубаї. Хлопець успішно взяв вагу в 180 кілограмів, але вирішив, що цього йому замало.

Культурист додав ще 40 кілограмів, але це рішення виявилося для нього фатальним. На кадрах ролика, яким поділився в соцмережах Ларрі, видно одну з найсерйозніших травм в світі бодібілдерів. У хлопця під час жиму лежачи стався розрив грудного м'яза, пише The Sun.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larry (@larrywheels)

Райана з посинілим тулубом терміново госпіталізували і зробили операцію. Вона тривала більше чотирьох годин. Тепер хлопцю доведеться пройти тривале відновлення. Проте 220 кг, він, напевно, вже ніколи не візьме.