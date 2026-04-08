У Бразилії спалахнула пожежа на арені Юніорсько-кадетського чемпіонату світу з фехтування

Інцидент трапився вночі за два дні до кінця форуму

У середу, 8 квітня 2026 року, в Ріо-де-Жанейро спалахнула масштабна пожежа, яка охопила Велодром в районі Барра-да-Тіжука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Федерацію фехтування України.

Деталі пожежі

Надзвичайна подія трапилася о 4:17 ранку за місцевим часом на території Олімпійського парку. Вогонь охопив покрівлю арени, яка цими днями приймала Юніорсько-кадетський чемпіонат світу з фехтування. Сигнал про займання на Авеню Ембашадор Абелардо Буено мобілізував колосальні ресурси рятувальних служб: до ліквідації надзвичайної ситуації було залучено близько 60 пожежників із шести різних підрозділів та понад 20 одиниць спеціальної техніки. Завдяки швидкій та скоординованій роботі військових вогнеборців вдалося запобігти поширенню полум’я на інші об’єкти комплексу, хоча значна частина унікальної покрівлі арени була практично повністю знищена. Найважливішим підсумком ранкової операції стала відсутність людських жертв та постраждалих.

Доля турніру

Усі заплановані поєдинки були терміново перенесені на сусідню арену Carioca. Хоча ця локація раніше призначалася лише для фінальних турів прямого вибування, її пристосували для повноцінного проведення групової стадії, яка розпочалася вчасно. Проте учасників та глядачів попередили про ймовірні подальші корективи у розкладі через технічні складнощі.

Ситуація з Велодромом є особливо прикрою з огляду на його історичну та культурну цінність. Ця арена була останнім об'єктом, завершеним до Олімпіади-2016, а її будівництво коштувало понад 143 мільйони реалів. Окрім спортивного значення, будівля з серпня минулого року стала домівкою для Музею Олімпійського руху. На площі у 1700 квадратних метрів зберігалися унікальні артефакти, медалі та інтерактивні експонати, присвячені історії Ігор. Наразі експерти перебувають у процесі оцінки збитків, завданих вогнем як конструкції даху, так і музейній зоні, що розташована у верхній частині споруди.

