Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Празі невідомі закидали «коктейлями Молотова» Російський дім (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Празі невідомі закидали «коктейлями Молотова» Російський дім (фото)
Зловмисник втік з місця події
фото: поліція Чеської Республіки

Невідомі закидали будівлю культурного центру пляшками із запалювальною сумішшю

У столиці Чехії стався напад на Російський дім – установу, що підпорядковується «Росспівробітництву» та перебуває під санкціями Євросоюзу. Невідомі закидали будівлю пляшками із запальною сумішшю. Про це повідомляє в соцмережі поліція Чехії, інформує «Главком».

Повідомляється, що напад відбувся в ніч на 27 березня. За попередніми даними, зловмисники кинули у бік культурного центру щонайменше шість «коктейлів Молотова». Три з них розбилися об фасад та вікна бібліотеки, спричинивши локальні загоряння.

У Празі невідомі закидали «коктейлями Молотова» Російський дім (фото) фото 1

На місце події оперативно прибули пожежники та поліція. Масштабної пожежі вдалося уникнути, проте будівля зазнала зовнішніх пошкоджень – розбито скло та обпалено стіни. Постраждалих серед персоналу, який перебував у приміщенні, немає.

Директор Російського центру науки і культури Ігор Гіренко заявив, що пляшки, які, потрапили всередину будівлі, а саме в бібліотеку, не вибухнули. Він переконаний, що день нападу не був випадковим: центр планував провести в п’ятницю завершальні заходи Днів російської культури.

Напад засудила речниця закордонного відомства РФ Марія Захарова, назвавши його варварським актом. За словами члена Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини при Адміністрації президента Росії Олександра Брода, напад є «результатом багаторічної агресивної антиросійської пропаганди з боку західних політиків та ЗМІ».

«Главком» писав, що Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку.

Повідомляється, що Російський дім, який є представництвом «Росспівробітництва» в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану. 

Варто зазначити, що в країні діє тільки один російський культурний центр. Російський дім у Баку займається просуванням російської культури, мови та організацією різноманітних заходів. Він є частиною мережі культурних центрів, які Росія відкриває в різних країнах під егідою «Росспівробітництва».

Теги: пожежа кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua