Невідомі закидали будівлю культурного центру пляшками із запалювальною сумішшю

У столиці Чехії стався напад на Російський дім – установу, що підпорядковується «Росспівробітництву» та перебуває під санкціями Євросоюзу. Невідомі закидали будівлю пляшками із запальною сумішшю. Про це повідомляє в соцмережі поліція Чехії, інформує «Главком».

Повідомляється, що напад відбувся в ніч на 27 березня. За попередніми даними, зловмисники кинули у бік культурного центру щонайменше шість «коктейлів Молотова». Три з них розбилися об фасад та вікна бібліотеки, спричинивши локальні загоряння.

На місце події оперативно прибули пожежники та поліція. Масштабної пожежі вдалося уникнути, проте будівля зазнала зовнішніх пошкоджень – розбито скло та обпалено стіни. Постраждалих серед персоналу, який перебував у приміщенні, немає.

Директор Російського центру науки і культури Ігор Гіренко заявив, що пляшки, які, потрапили всередину будівлі, а саме в бібліотеку, не вибухнули. Він переконаний, що день нападу не був випадковим: центр планував провести в п’ятницю завершальні заходи Днів російської культури.

Напад засудила речниця закордонного відомства РФ Марія Захарова, назвавши його варварським актом. За словами члена Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини при Адміністрації президента Росії Олександра Брода, напад є «результатом багаторічної агресивної антиросійської пропаганди з боку західних політиків та ЗМІ».

«Главком» писав, що Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку.

Повідомляється, що Російський дім, який є представництвом «Росспівробітництва» в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану.

Варто зазначити, що в країні діє тільки один російський культурний центр. Російський дім у Баку займається просуванням російської культури, мови та організацією різноманітних заходів. Він є частиною мережі культурних центрів, які Росія відкриває в різних країнах під егідою «Росспівробітництва».