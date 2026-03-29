Ексукраїнець Колесник став призером Чемпіонату світу з фігурного катання

Тандем Вадима Колесника і Емілії Зінґас неймовірно завершив найкращий для себе сезон

На Чемпіонаті світу 2026 з фігурного катання, що завершився у Празі, справжню сенсацію створив дует Емілі Зінґас та Вадима Колесника: американський тандем став третім у танцях на льоду. Про це повідомляє «Главком».

Фантастичний виступ Зінґас та Колесника

Уродженець Харкова, який з 2017 року представляє США, разом зі своєю партнеркою виборов бронзову нагороду у танцях на льоду. Для 24-річного фігуриста та його партнерки це був дебютний виступ на світовій першості, і вони стали першою парою з 2011 року (після брата та сестри Шибутані), якій вдалося зійти на п'єдестал у перший же рік участі.

Шлях до медалі виявився драматичним: після ритмічного танцю дует посідав четверту сходинку, поступаючись британцям Лайлі Фір та Льюїсу Гібсону. Однак у довільній програмі британська пара отримала двобальний штраф за «незаконний елемент», що дозволило Зінґас та Колеснику випередити їх на мізерні 0,22 бала. Сумарний результат американського тандему склав 209,20 бала, що принесло їм омріяну бронзу та продовжило 11-річну серію США з медалями у танцях на льоду. Чемпіонами стали французи Лоранс Фурньє Бодрі та Гійом Сізерон, які оформили «золотий хет-трик» сезону (перемога на Чемпіонаті Європи, Олімпіаді, та Чемпіонаті світу), а срібло здобули канадці Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є.

Ця медаль закріпила статус Зінґас та Колесника як нових лідерів американської збірної, особливо на тлі відсутності триразових чемпіонів світу Чок і Бейтса, які пропустили турнір після Олімпіади. Щодо представників України, дует Марії Пінчук та Микити Погорєлова посів 27-ме місце в ритмічному танці й не зміг кваліфікуватися до фінальної частини змагань.

Реакція фігуристів на історичний успіх

Вадим Колесник у коментарі Суспільне спорт після виступу назвав цей успіх дивом на льоду та зворушливо присвятив нагороду своїм батькам, які колись відправили його дитиною до США заради здійснення мрії. Фігурист також використав міжнародну трибуну, щоб закликати світ до припинення війни в Україні, наголосивши на необхідності миру. Емілія Зінґас ж зазначила, що вдячна перебувати у компанії таких сильних фігуристам, і вона вдячна рідним, а також усім вболівальникам за підтримку.

Нагадаємо, що попри невихід до наступного раунду, українському танцювальному дуету Марії Пінчук і Микити Погорєлова вдалося виконати важливу місію у Празі.