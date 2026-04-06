Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України

Одіозна російська фехтувальниця Яна Єгорян в описі свого профілю в Instagram вказала, що є амбасадоркою підсанкційної організації «Здоровое отечество». Про це повідомляє «Главком».

Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Єгорян також є лейтенантом збройних сил РФ.

Однак, Міжнародна федерації фехтування (FIE), яка підконтрольна путінському олігарху Алішеру Усманову, вважає Єгорян нейтральною атлеткою та допускає її до змагань.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.