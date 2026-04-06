Фехтувальниця Єгорян визнала, що є амбасадоркою організації, яка викрадає українських дітей

Артем Худолєєв
Фехтувальниця Єгорян визнала, що є амбасадоркою організації, яка викрадає українських дітей
Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ

Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України

Одіозна російська фехтувальниця Яна Єгорян в описі свого профілю в Instagram вказала, що є амбасадоркою підсанкційної організації «Здоровое отечество». Про це повідомляє «Главком».

Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Єгорян також є лейтенантом збройних сил РФ.

Однак, Міжнародна федерації фехтування (FIE), яка підконтрольна путінському олігарху Алішеру Усманову, вважає Єгорян нейтральною атлеткою та допускає її до змагань.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: Фехтування санкції пропаганда діти

Читайте також

Санкції зменшують спроможність Росії фінансувати війну
Ще 100 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Канади
26 березня, 20:49
Олена Курбанова народила первістка
Ведуча Олена Курбанова стала мамою та дала немовляті незвичне ім’я
25 березня, 09:52
Син Сергія Притули навчається на першому курсі в університеті
Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
24 березня, 21:21
Дмитро Дубілет та Юлія Пеліпас стали батьками
Дмитро Дубілет втретє став батьком та обрав рідкісне ім'я для доньки (фото)
24 березня, 13:32
Санкції Китаю проти Рубіо можуть зірвати дипломатичний візит
Візит Трампа до Китаю опинився під питанням через Рубіо: що сталося
16 березня, 15:01
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна
10 березня, 23:04
Зеленський підписав продовження санкцій щодо 11 російських компаній
Зеленський увів санкції проти російських суддів за вироки українським військовополоненим
10 березня, 15:16
Орбан заявив, що ЄС має скасувати заборону на імпорт російських енергоносіїв через ризик дефіциту та зростання цін
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
9 березня, 15:33
Йдеться про вантажне судно Caffa довжиною близько 96 метрів
Швеція затримала судно з українського санкційного списку
7 березня, 03:25

Роналдінью назвав найкращого футболіста світу
Бомбардир «Баварії» відновив тренування перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
«Реал» визначив єдину умову збереження Арбелоа в ролі тренера – ЗМІ
Довелося втручатися поліції. Фанати «Севільї» погрожували гравцям після матчу з «Ов'єдо»
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
