Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії

У травні 2022 року Олександра постраждала від ракетного удару по Затоці на Одещині

Кіпер: глядачі аплодували не лише майстерності Олександри – її внутрішня сила підкорила всіх

Дев'ятирічна гімнастка з Чорноморська Олександра Паскаль, яка займається спортом на протезі після втрати ноги внаслідок російського обстрілу, здобула золото на міжнародному турнірі Carla's Rhythmic Cup у Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.

Хто така Олександра Паскаль

У травні 2022 року шестирічна Саша разом із мамою потрапила під ракетний удар по Затоці на Одещині. Внаслідок обстрілу дівчинці ампутували ногу, рука також отримала серйозні поранення. На реабілітацію родина виїхала до Австрії, де Олександрі виготовили біонічний протез. Вже за кілька місяців вона заново навчилася ходити – і повернулася до тренувань з художньої гімнастики.

З протезом Олександра виступає нарівні з однолітками. Її виступи неодноразово збирали овації – суддів і глядачів захоплює не лише техніка, а й характер юної спортсменки.

Що сказав голова Одеської ОВА

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер привітав гімнастку з перемогою та висловив захоплення її силою духу.

«Глядачі аплодували не лише майстерності Олександри, а й її неймовірній внутрішній силі: мрії сильніші за будь-які обставини. Щиро вітаю Олександру з перемогою! Пишаємося нашою незламною чемпіонкою і бажаємо нових спортивних вершин!» – зазначив він.

Перемога на Carla's Rhythmic Cup – вже не перший міжнародний успіх Олександри. Раніше дівчинка виступала на різних змаганнях в Україні та за кордоном і здобувала нагороди, демонструючи, що навіть найважча травма не здатна зупинити того, хто справді мріє.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Олександра Паскаль побувала в Лондоні, де вивела суддів і команди на поле перед матчем Ліги чемпіонів «Арсенал» – «Шахтар». Донецький клуб тоді відреагував на її появу одним словом: «Незламна».