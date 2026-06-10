Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
У травні 2022 року Олександра постраждала від ракетного удару по Затоці на Одещині
фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Кіпер: глядачі аплодували не лише майстерності Олександри – її внутрішня сила підкорила всіх

Дев'ятирічна гімнастка з Чорноморська Олександра Паскаль, яка займається спортом на протезі після втрати ноги внаслідок російського обстрілу, здобула золото на міжнародному турнірі Carla's Rhythmic Cup у Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.

Хто така Олександра Паскаль

У травні 2022 року шестирічна Саша разом із мамою потрапила під ракетний удар по Затоці на Одещині. Внаслідок обстрілу дівчинці ампутували ногу, рука також отримала серйозні поранення. На реабілітацію родина виїхала до Австрії, де Олександрі виготовили біонічний протез. Вже за кілька місяців вона заново навчилася ходити – і повернулася до тренувань з художньої гімнастики.

З протезом Олександра виступає нарівні з однолітками. Її виступи неодноразово збирали овації – суддів і глядачів захоплює не лише техніка, а й характер юної спортсменки.

Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії фото 1

Що сказав голова Одеської ОВА

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер привітав гімнастку з перемогою та висловив захоплення її силою духу.

«Глядачі аплодували не лише майстерності Олександри, а й її неймовірній внутрішній силі: мрії сильніші за будь-які обставини. Щиро вітаю Олександру з перемогою! Пишаємося нашою незламною чемпіонкою і бажаємо нових спортивних вершин!» – зазначив він.

Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії фото 2

Перемога на Carla's Rhythmic Cup – вже не перший міжнародний успіх Олександри. Раніше дівчинка виступала на різних змаганнях в Україні та за кордоном і здобувала нагороди, демонструючи, що навіть найважча травма не здатна зупинити того, хто справді мріє.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Олександра Паскаль побувала в Лондоні, де вивела суддів і команди на поле перед матчем Ліги чемпіонів «Арсенал» – «Шахтар». Донецький клуб тоді відреагував на її появу одним словом: «Незламна».

Читайте також:

Теги: Одеса художня гімнастика золото травма втрати поранення Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
«Бенфіка» остаточно попрощалася з Моурінью та призначила нового тренера
«Бенфіка» остаточно попрощалася з Моурінью та призначила нового тренера
За два дні до Чемпіонату світу мітингувальники у Мехіко заблокували вхід до стадіону «Ацтека»
За два дні до Чемпіонату світу мітингувальники у Мехіко заблокували вхід до стадіону «Ацтека»
Тед Лассо по-норвезьки. Очільником Лижної федерації Норвегії став футбольний тренер
Тед Лассо по-норвезьки. Очільником Лижної федерації Норвегії став футбольний тренер
Легенда у дії. Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки
Легенда у дії. Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Вчора, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua