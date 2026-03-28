Український шпажист Свічкар став переможцем Кубка світу в Астані

Для чинного чемпіона Європи перемога в Казахстані стала дебютною

Український шпажист Роман Свічкар здобув перемогу на етапі Кубка світу з фехтування в особистому турнірі, який проходить в Астані. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до перемоги

Шлях Свічкаря до найвищої сходинки п'єдесталу був надзвичайно переконливим: у перших раундах він впевнено здолав двох представників Ізраїлю, Дова Бера Віленського та Алона Саріда, з ідентичним рахунком – 15:11. За вихід до чвертьфіналу українець переміг шведа Йонатана Свенссона (15:10), який сенсаційно здолав минулорічного переможця Гранпрі в Колумбії Акіра Комата.

У поєдинку за вихід до четвірки найсильніших Свічкар зустрівся зі своїм суперником по фіналу континентальної першості 2025, італійцем Маттео Галассі. Попри відставання у два уколи на останній хвилині, українець зумів зрівняти рахунок і вирвати перемогу на пріоритеті з результатом 12:11. Завдяки цьому він вдруге у своїй кар'єрі потрапив до півфіналу Кубка світу.

В 1/2 фіналу Свічкар продемонстрував блискучу роботу в контратаці проти бронзового призера Олімпіади-2024, єгиптянина Мохаммеда Ель-Саєда, розгромно перемігши його з рахунком 15:7. Вирішальний двобій проти господаря доріжки, казаха Руслана Курбанова, видався надзвичайно напруженим і конкурентним. Проте харків'янин зумів втримати лідерство в останню хвилину та зламати опір суперника, завершивши зустріч із рахунком 15:12.

Досягнення спортсмена

Для 32-річного фехтувальника, який є чинним чемпіоном Європи, це перша золота нагорода такого рівня в кар'єрі та перший успіх української чоловічої шпаги на світовій арені з травня 2022 року, коли переміг Володимир Станкевич на етапі в Тбілісі.

Загалом ця перемога стала першим золотом для збірної України в поточному сезоні Кубка світу та першим тріумфом українського фехтування на рівні Кубка світу з моменту перемоги Ольги Харлан у Лімі в лютому 2024 року. Завдяки цьому успіху Роман Свічкар не лише підтвердив свій статус найсильнішого шпажиста континенту, а й значно покращив свою ситуацію у світовому рейтингу, набравши до скарбнички 32 залікових бали.

Нагадаємо, що 18-річна Анна Максименко вдруге в кар'єрі піднялася на п'єдестал Гранпрі з фехтування. Українська шпажистка додала до минулорічного золота Будапешта бронзу етапу в Досі.