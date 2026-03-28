Український шпажист Свічкар став переможцем Кубка світу в Астані

Ілля Мандебура
Роман Свічкар продовжує демонструвати потужну форму на змаганнях в останні два сезони
Для чинного чемпіона Європи перемога в Казахстані стала дебютною

Український шпажист Роман Свічкар здобув перемогу на етапі Кубка світу з фехтування в особистому турнірі, який проходить в Астані. Про це повідомляє «Главком»

Шлях до перемоги

Шлях Свічкаря до найвищої сходинки п'єдесталу був надзвичайно переконливим: у перших раундах він впевнено здолав двох представників Ізраїлю, Дова Бера Віленського та Алона Саріда, з ідентичним рахунком – 15:11. За вихід до чвертьфіналу українець переміг шведа Йонатана Свенссона (15:10), який сенсаційно здолав минулорічного переможця Гранпрі в Колумбії Акіра Комата.

У поєдинку за вихід до четвірки найсильніших Свічкар зустрівся зі своїм суперником по фіналу континентальної першості 2025, італійцем Маттео Галассі. Попри відставання у два уколи на останній хвилині, українець зумів зрівняти рахунок і вирвати перемогу на пріоритеті з результатом 12:11. Завдяки цьому він вдруге у своїй кар'єрі потрапив до півфіналу Кубка світу. 

В 1/2 фіналу Свічкар продемонстрував блискучу роботу в контратаці проти бронзового призера Олімпіади-2024, єгиптянина Мохаммеда Ель-Саєда, розгромно перемігши його з рахунком 15:7. Вирішальний двобій проти господаря доріжки, казаха Руслана Курбанова, видався надзвичайно напруженим і конкурентним. Проте харків'янин зумів втримати лідерство в останню хвилину та зламати опір суперника, завершивши зустріч із рахунком 15:12.

Досягнення спортсмена

Для 32-річного фехтувальника, який є чинним чемпіоном Європи, це перша золота нагорода такого рівня в кар'єрі та перший успіх української чоловічої шпаги на світовій арені з травня 2022 року, коли переміг Володимир Станкевич на етапі в Тбілісі.

Загалом ця перемога стала першим золотом для збірної України в поточному сезоні Кубка світу та першим тріумфом українського фехтування на рівні Кубка світу з моменту перемоги Ольги Харлан у Лімі в лютому 2024 року. Завдяки цьому успіху Роман Свічкар не лише підтвердив свій статус найсильнішого шпажиста континенту, а й значно покращив свою ситуацію у світовому рейтингу, набравши до скарбнички 32 залікових бали.

Нагадаємо, що 18-річна Анна Максименко вдруге в кар'єрі піднялася на п'єдестал Гранпрі з фехтування. Українська шпажистка додала до минулорічного золота Будапешта бронзу етапу в Досі.  

Читайте також

Миколас Алекна є однією з головних зірок литовського спорту
Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму
26 березня, 15:29
Вінтертон провів два сезони в OHL
25-річний канадський хокеїст помер від раку
26 березня, 10:43
У суботу, 21 березня 2026 року, Україна проведе другий товариський матч зі Словаччиною
Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину у товариській грі
21 березня, 13:39
Єгор Якушенко здобув золото чемпіонату Європи U23
Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди на Чемпіонаті Європи U23
16 березня, 13:15
Navi виграли свій перший тір-1 турнір з жовтня 2024
Navi виграли турнір у Стокгольмі
16 березня, 09:39
Олександра Кононова здобула свою п'яту медаль на Паралімпійських іграх
Українка Олександра Кононова виборола «бронзу» на Паралімпіаді-2026
15 березня, 14:58
Під час судового засідання Євген Гавришев повністю визнав свою провину
Дитячий тренер з РФ зібрав з батьків понад $10 тис, а потім програв їх в онлайн-казино
14 березня, 13:11
Чемпіон світу Лавренюк вийшов на нагородження з фото Гераскевича у «шоломі пам'яті» з написом «Пам'ять не є порушенням»
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
12 березня, 19:40
Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь) не дограли свій поєдинок через вибухи
На тенісному турнірі в ОАЕ були призупинені матчі через звуки вибухів
3 березня, 13:29

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
