Голіченко і Даренський стали вісімнадцятими на Чемпіонаті світу з фігурного катання

Помилка на стрибковому елементі коштувала українській парі потрапляння до топ-15

Українська спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський завершила свої виступи на Чемпіонаті світу 2026 року в Празі, посівши підсумкове 18-те місце. Про це повідомляє «Главком».

Деталі довільної програми

Після 17-ї позиції у короткій програмі дует представив свою довільну програму. Довільний прокат видався для пари емоційно насиченим та технічно складним. Початок прокату видався складним, адже Артем Даренський припустився падіння на потрійному фліпі, при цьому недокрутивши третій оберт, через що вартість елемента та його виконання суттєво знизилися. Попри це, фігуристам вдалося зібратися та бездоганно виконати решту програми. Зокрема, всі підтримки у виступі були зараховані за найвищим, четвертим рівнем складності, а також солідним було виконання викиду потрійним рітбергером, секвенції з потрійного акселя та двох одинарних акселів.

У підсумку судді оцінили програму на 109,43 бала, що стало шістнадцятим результатом за підсумком довільної програми. За сумою двох прокатів українці набрали 168,28 бала і стали вісімнадцятими, що лише на одну сходинку нижче за їхні результати на двох попередніх світових першостях, де вони ставали сімнадцятими.

Підсумкові результати у змаганнях спортивних пар

Золоті нагороди Чемпіонату світу 2026 року вперше у своїй кар'єрі виборов німецький тандем Мінерви Фаб’єнн Газе та ексросіянинина Нікіти Володіна, які за сумою двох програм набрали 228,33 бала. Срібло дісталося представникам Грузії, ексросіянам Анастасії Метьолкіній та Луці Берулаві, а бронза – канадській парі Ліа Перейра та Тренн Мішо, для яких це перша в кар'єрі медаль світових першостей. Для канадійського фігурного катання ця медаль є важливою, адже у країни з'явилася конкурентна заміна зірковому тандему Деанни Стелато-Дудек та Максима Дешама, які, найімовірніше, завершать свою кар'єру.

Чемпіонат світу з фігурного катання-2026. Спортивні пари

1. Мінерва Фаб’єн Газе – Нікіта Володін (Німеччина), 228,33 бала

2. Анастасія Метьолкіна – Лука Берулава (Грузія), 218,41 бала

3. Ліа Перейра – Тренн Мішо (Канада), 216,09 бала

18. Софія Голіченко – Артем Даренський (Україна), 168,28 бала

