У Білій Церкві вибухнув сміттєвий бак, постраждала 11-річна дитина

Ірина Міллер
Поліцейські встановлюють обставини події
фото: Національна поліція України

Діти помітили, як горить сміттєвий бак на вулиці, один із них намагався загасити вогонь піском, однак стався вибух

Сьогодні, 25 березня, у Київській області у Білій Церкві травмувалася дитина. Це сталося після того, як неповнолітній намагався загасити пожежу у смітнику. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області, інформує «Главком».

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомленні від жінки про пожежу в смітнику по вулиці Сухоярській у Білій Церкві.

Поліція попередньо з'ясувала, що кілька неповнолітніх гуляли на вулиці. Діти помітили, як горить сміттєвий бак. Один із них намагався загасити вогонь піском, однак стався вибух.

«Внаслідок цього 11-річна дитина була травмована та госпіталізована. Поліцейські встановлюють обставини події», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають батьків провести з дітьми роз'яснювальні бесіди. Йдеться про правила безпеки, небезпеку самостійного гасіння пожеж та заборону наближатися до місць загоряння. У разі виявлення небезпеки необхідно негайно повідомити дорослих або звернутися до екстрених служб, зокрема за номером 102.

Напередодні повідомлялося, що протягом доби на Київщині сталося понад 40 пожеж на природі. Загалом рятувальники загасили понад 10 гектарів. В одній із пожеж загинула людина.

