Два українські екіпажі вибули з боротьби за олімпійські ліцензії на чемпіонаті світу з академічного веслування
Решта продовжує битву за путівки до олімпійського Токіо
В австрійському Лінці триває ліцензійний чемпіонат світу з академічного веслування. В третій день змагань стартувало три українських екіпажі.
Продовжує боротьбу за нагороди чоловіча четвірка парна (Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока, Іван Довгодько), хлопці вийшли до півфіналу, показавши третій час у втішному заїзді – 5.47,54.
На жаль, два українські екіпажі втратили можливість боротися за медалі та олімпійські ліцензії на цьому чемпіонаті світу.
Чоловіча четвірка розпашна (Роман Півень, Дмитро Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз) посіла четверте місце (6.16,19) і буде змагатися у півфіналі C/D.
Жіноча четвірка розпашна (Діана Серебрянська, Наталія Ковальова, Катерина Дудченко, Наталія Довгодько) у втішному заїзді посіла четверте місце і буде змагатися у фіналі С (6.41,94).
Напередодні жіноча двійка парна Дарина Верхогляд/Євгенія Довгодько показала загальний 18-й час серед всіх екіпажів (7.20,58) і посперечається у втішному заїзді за вихід до півфіналу А/В.
Чоловіча двійка парна Іван Футрик/Микола Калашник у втішному заїзді за вихід до чвертьфіналу A/B/C/D посіла друге місце і вийшла до чвертьфіналу A/B/C/D, показавши час - 6.48,00
У паралімпійських класах до півфіналу А/В вийшла Ганна Шеремет (PR1 W1x), яка показала четвертий час серед всіх човнів (11.08,16).
А у втішних заїздах доведеться виборювати право виходу до фіналу чоловічій двійці Максим Жук/Андрій Сивих (PR3 M2-), який показав четвертий час серед всіх екіпажів (7.54,88).