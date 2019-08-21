32 спортсмени, 13 екіпажів. Україна визначила склад на ліцензійний чемпіонат світу з академічного веслування



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На торішньому чемпіонаті світу в болгарському Пловдіві четвірка парна у складі Дмитра Міхая, Сергія Гриня Олександра Надтоки та Івана Довгодька здобула бронзу Федерація академічного веслування України

Змагання пропустять дві наші олімпійські чемпіонки

З 25 серпня по 1 вересня в австрійському місті Лінці відбудеться чемпіонат світу з академічного веслування.

На цьому чемпіонаті розігруватимуться ліцензії на Олімпійські ігри-2020, які відбудуться в Токіо (Японія).

На жаль, через травми, не беруть участі в чемпіонаті світу наші олімпійські чемпіонки – Анастасія Коженкова і Яна Дементьєва.

Заявка збірної команди України складається з 13 екіпажів:

М2х (Іван Футрик, Микола Калашник). 31 човен - 11 ліцензій.

LМ2х (Ігор Хмара, Станіслав Ковальов). 33 човни - 7 ліцензій.

М4х (Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока, Іван Довгодько). 19 човнів - 8 ліцензій.

М4- (Роман Півень, Дмитро Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз). 22 човни - 8 ліцензій.

W1х (Діана Димченко). 39 човнів - 9 ліцензій.

W2х (Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько). 22 човни - 11 ліцензій.

W2- (Оксана Голуб, Олена Буряк). 26 човнів - 11 ліцензій.

W4- (Діана Серебрянська, Наталія Ковальова, Катерина Дудченко, Наталія Довгодько). 16 човнів - 8 ліцензій.

PR1 W1x (Ганна Шеремет). 14 човнів -- 7 ліцензій.

PR1 M1x (Роман Полянський). 27 човнів - 7 ліцензій.

PR2 Mix2x (Світлана Богуславська, Ярослав Коюда). 12 човнів - 8 ліцензій.

PR3 Mix4+ (Олександра Полянська, Дарина Котик, Дмитро Херез, Станіслав Самолюк-ст. Юлія Маласай). 17 човнів - 8 ліцензій.

PR3 M2- (Максим Жук, Андрій Сивих). 8 човнів. Неолімпійський клас.

Всього Україну в Лінці представлятимуть 32 спортсмени.