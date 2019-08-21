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    32 спортсмени, 13 екіпажів. Україна визначила склад на ліцензійний чемпіонат світу з академічного веслування

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    На торішньому чемпіонаті світу в болгарському Пловдіві четвірка парна у складі Дмитра Міхая, Сергія Гриня Олександра Надтоки та Івана Довгодька здобула бронзу - 32 спортсмени, 13 екіпажів. Україна визначила склад на ліцензійний чемпіонат світу з академічного веслування
    На торішньому чемпіонаті світу в болгарському Пловдіві четвірка парна у складі Дмитра Міхая, Сергія Гриня Олександра Надтоки та Івана Довгодька здобула бронзу
    Федерація академічного веслування України

    Змагання пропустять дві наші олімпійські чемпіонки

    З 25 серпня по 1 вересня в австрійському місті Лінці відбудеться чемпіонат світу з академічного веслування.

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    На цьому чемпіонаті розігруватимуться ліцензії на Олімпійські ігри-2020, які відбудуться в Токіо (Японія).

    На жаль, через травми, не беруть участі в чемпіонаті світу наші олімпійські чемпіонки – Анастасія Коженкова і Яна Дементьєва.

    Заявка збірної команди України складається з 13 екіпажів:

    М2х (Іван Футрик, Микола Калашник). 31 човен - 11 ліцензій.

    LМ2х (Ігор Хмара, Станіслав Ковальов). 33 човни - 7 ліцензій.

    М4х (Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока, Іван Довгодько). 19 човнів - 8 ліцензій.

    М4- (Роман Півень, Дмитро Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз). 22 човни - 8 ліцензій.

    W1х (Діана Димченко). 39 човнів - 9 ліцензій.

    W2х (Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько). 22 човни - 11 ліцензій.

    W2- (Оксана Голуб, Олена Буряк). 26 човнів - 11 ліцензій.

    W4- (Діана Серебрянська, Наталія Ковальова, Катерина Дудченко, Наталія Довгодько). 16 човнів - 8 ліцензій.

    PR1 W1x (Ганна Шеремет). 14 човнів -- 7 ліцензій.

    PR1 M1x (Роман Полянський). 27 човнів - 7 ліцензій.

    PR2 Mix2x (Світлана Богуславська, Ярослав Коюда). 12 човнів - 8 ліцензій.

    PR3 Mix4+ (Олександра Полянська, Дарина Котик, Дмитро Херез, Станіслав Самолюк-ст. Юлія Маласай). 17 човнів - 8 ліцензій.

    PR3 M2- (Максим Жук, Андрій Сивих). 8 човнів. Неолімпійський клас.

    Всього Україну в Лінці представлятимуть 32 спортсмени.

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    чемпіонат світу веслування Сергій Гринь Іван Довгодько Дмитро Міхай Олександр Надтока Олена Буряк Дарина Верхогляд Євгенія Довгодько Анастасія Коженкова Діана Димченко Наталія Довгодько Катерина Дудченко Діана Серебрянська академічне веслування Максим Жук Андрій Сивих Дарина Котик Олександра Полянська Дмитро Херез Станіслав Самолюк Роман Полянський Юлія Маласай Світлана Богуславська Наталія Ковальова Оксана Голуб Ярослав Коюда Ганна Шеремет Роман Півень Дмитро Гула Максим Боклаженко Артем Мороз Ігор Хмара Станіслав Ковальов Іван Футрик Микола Калашник
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