У четвертий день Олімпіади українці виступлять у санному спорті та біатлоні

У дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш, втім, змагання перенесли

У четвертий день Олімпіади в Пхьончхані українці виступлять в гірських лижах, біатлоні та санному спорті. Так, у дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш. Зазначимо, що змагання перенесли на 15 лютого. Вже о 12:10 за київським часом жінки пробіжать гонку переслідування. За Україну виступить Віта Семеренко (14), Валя Семеренко (46) та