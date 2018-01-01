У четвертий день Олімпіади українці виступлять у санному спорті та біатлоні
- Сьогодні, 11:54
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Віта Семеренко. Фото: ФБУ
У дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш, втім, змагання перенесли
У четвертий день Олімпіади в Пхьончхані українці виступлять в гірських лижах, біатлоні та санному спорті.
Так, у дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш.
Зазначимо, що змагання перенесли на 15 лютого.
Вже о 12:10 за київським часом жінки пробіжать гонку переслідування.
За Україну виступить Віта Семеренко (14), Валя Семеренко (46) та Анастасія Меркушина (55).
О 12:50 відбудуться два заїзди у жінок-одиночниць.
Тут нашу команду представлять Олена Стецків та Олена Шхумова.
О 14:00 чоловіча збірна України з біатлону у складі Дмитра Підручного (21), Артема Прими (40) та Сергія Семенова (46) виступить у гонці переслідування.