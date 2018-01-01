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    У четвертий день Олімпіади українці виступлять у санному спорті та біатлоні

    У дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш, втім, змагання перенесли
    У четвертий день Олімпіади в Пхьончхані українці виступлять в гірських лижах, біатлоні та санному спорті. Так, у дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш. Зазначимо, що змагання перенесли на 15 лютого. Вже о 12:10 за київським часом жінки пробіжать гонку переслідування. За Україну виступить Віта Семеренко (14), Валя Семеренко (46) та
    • Сьогодні, 11:54
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    Віта Семеренко. Фото: ФБУ
    Віта Семеренко. Фото: ФБУ

    У дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш, втім, змагання перенесли

    У четвертий день Олімпіади в Пхьончхані українці виступлять в гірських лижах, біатлоні та санному спорті.

    Так, у дисципліні гігантський слалом виступить Ольга Книш.

    Зазначимо, що змагання перенесли на 15 лютого.

    Вже о 12:10 за київським часом жінки пробіжать гонку переслідування.

    За Україну виступить Віта Семеренко (14), Валя Семеренко (46) та Анастасія Меркушина (55).

    О 12:50 відбудуться два заїзди у жінок-одиночниць.

    Тут нашу команду представлять Олена Стецків та Олена Шхумова.

    О 14:00 чоловіча збірна України з біатлону у складі Дмитра Підручного (21), Артема Прими (40) та Сергія Семенова (46) виступить у гонці переслідування.

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