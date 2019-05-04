Видатний український хокеїст очолив клуб із Білорусі



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Анатолій Степанищев залишався безробітним два роки Олександр Задирака

Останнім місцем роботи Анатолія Степанищева був донецький «Донбас»

Видатний у минулому нападник київського «Сокола» і збірної України Анатолій Степанищев представлений у статусі головного тренера білоруського «Металурга» зі Жлобино. Український фахівець підписав трирічну угоду з «сталевими вовками» і вже почав формувати склад команди на майбутній сезон.

Анатолій Степанищев народився 29 січня 1961 року в Липецьку (РФ), де і дебютував на професійному рівні в складі місцевого СКА МВО (Липецьк), після чого перебрався на три сезони в пензенський «Дизель», а потім захищав кольори київського «Сокола» протягом дев'яти чемпіонатів поспіль, з яким став бронзовим призером чемпіонату СССР в 1985 року.

У 1990 році Анатолій Миколайович перебрався до Швейцарії, де виступав за клуби «Кур», «Давос», «Біль», «Ланґнау», і «Амбрі-Піотту», а потім перебрався на три сезони в російський «Нафтохімік» із Нижньокамська.

Виступав за першу і другу збірні СССР. У складі національної збірної України виступав на чемпіонатах світу в групі С (1993, 1994, 1995, 1996), групі В (1998), а також елітному дивізіоні (1999).

Має звання Майстер спорту міжнародного класу з хокею з шайбою СССР, член клубу 100 кращих снайперів чемпіонату СССР, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України.

Тренерську кар'єру Степанищев розпочав у штабі молодіжної збірної України (U20), після чого був призначений головним тренером юніорської збірної України.

Протягом семи сезонів Степанищев входив у тренерський штаб київського «Сокола», а також національної збірної України на п'яти чемпіонатах світу.

З сезону-2011/2012 фахівець працював у статусі головного тренера у «Вінницьких Гайдамаках» (2011/2012), російських «Кубані» (2012/2013), «Дмитрові» (2013-2015), донецькому «Донбасі» (2015-2017).