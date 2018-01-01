У Дружківці після реконструкції та капітального ремонту відкрили плавальний басейн

Усього на роботи витратили 5,1 млн грн

У середу, 24 січня, у Дружківці, що на Донеччині, після капітального ремонту відновив свою роботу басейн у стінах дитячо-юнацької спортивної школи міської ради. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Представники дружківської громади виразили сподівання, що басейн зовсім скоро стане невід’ємною



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Фото НОК

Усього на роботи витратили 5,1 млн грн

У середу, 24 січня, у Дружківці, що на Донеччині, після капітального ремонту відновив свою роботу басейн у стінах дитячо-юнацької спортивної школи міської ради.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Представники дружківської громади виразили сподівання, що басейн зовсім скоро стане невід’ємною часткою спортивного життя міста, і поряд з успішними тхеквондистами, пауерліфтерами, легкоатлетами та баскетболістами серед земляків з’являться чемпіони з плавання.

Для відновлення роботи басейну протягом 2016-2017 років проведено реконструкцію та капітальний ремонт на загальну суму понад 5,1 млн грн, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – близько 2,4 млн грн (за ці кошти відремонтовано чаші малого та великого басейнів).

З міського бюджету виділили близько 2,7 млн грн, за які проведено будівництво стаціонарної котельні для забезпечення басейну гарячою водою, встановлено систему хімічного водоочищення та дезінфекції, витяжки та нагнітач повітря, вентиляції з рекуперацією, змонтовано водопровід, каналізації, електромережі, а також придбано обладнання для роздягалень.

На сьогоднішній день у регіоні нараховується 21 стандартний плавальний басейн, з яких працюють 13.

Окрім Дружківки, вони є в містах Бахмут, Краматорськ, Лиман, Маріуполь (чотири), Світлодарськ, Сіверськ, Слов’янськ, Соледар, смт. Новодонецьке.

У найближчому майбутньому планують відкрити басейн у місті Миколаївка. Триває будівництво нового та реконструкція існуючого басейнів у Селидовому, також ремонтують басейн у Добропіллі, розпочинаються роботи щодо зведення ще одного басейну в Краматорську.