У ДТП загинула 22-річна футболістка



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Альона Трушкіна bashinform

Трагедія сталася на трасі в Сибіру

У Росії в ДТП загинула 22-річна футболістка Альона Трушкіна. Трагедія сталася в Сибіру на трасі між Челябінськом та Новосибірськом.

Футболістка особисто перебувала за кермом автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, інформує Р-Спорт.

Спортсменка загинула на місці. Її пасажир перебуває в лікарні у важкому стані.

Трушкіна – вихованка омського «Іртиша». Виступала за «Уфу» та «Єнісєй» у вищому дивізіоні футбольного чемпіонату. У складі "Єнісєя" була срібним призером у першому дивізіоні.

Брала участь у студентських змаганнях з міні-футболу. Виступала за збірну російських німців.