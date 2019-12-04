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    У ДТП загинула 22-річна футболістка

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    Альона Трушкіна - У ДТП загинула 22-річна футболістка
    Альона Трушкіна
    bashinform

    Трагедія сталася на трасі в Сибіру

    У Росії в ДТП загинула 22-річна футболістка Альона Трушкіна. Трагедія сталася в Сибіру на трасі між Челябінськом та Новосибірськом.

    Футболістка особисто перебувала за кермом автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, інформує Р-Спорт.

    Спортсменка загинула на місці. Її пасажир перебуває в лікарні у важкому стані.

    Трушкіна – вихованка омського «Іртиша». Виступала за «Уфу» та «Єнісєй» у вищому дивізіоні футбольного чемпіонату. У складі "Єнісєя" була срібним призером у першому дивізіоні. 

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    Брала участь у студентських змаганнях з міні-футболу. Виступала за збірну російських німців.

    трагедія ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ
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