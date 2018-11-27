У ФБУ стверджують, що введення воєнного стану не завадить проведенню матчу Україна - Словенія



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В межах відбору на ЧС-2019 збірна України 29 листопада зіграє в Запоріжжі проти чемпіонів Європи Словенії

В понеділок 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану з 28 листопада. Запровадження воєнного стану було ухвалено в 10 областях, у тому числі в Запорізькій.

У Федерації баскетболу України зазначають, що саме в Запоріжжі відбудеться матч кваліфікації чоловічого Кубку світу-2019, в рамках якого збірна Україна прийматиме чемпіонів Європи команду Словенії.

«Заявляємо, що введення воєнного стану не влине на проведення матчу - Федерація баскетболу України займається його організацію. Заборони на проведення спортивних заходів через введення ВС немає», - йдеться в заяві ФБУ.

Нагадаємо, напередодні матчів кваліфікації чоловічого Кубку світу-2019 у розширеному ростері національної команди відбулися деякі зміни.

В межах відбору на ЧС-2019 збірна України 29 листопада зіграє в Запоріжжі проти чемпіонів Європи Словенії, а 2 грудня на виїзді протистоятиме лідерам групи іспанцям.



