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    У фіналі жіночої Ліги чемпіонів у Києві зіграють «Вольфсбург» і «Ліон»

    Стало відомо, хто посперечається за головний європейський трофей серед жінок
    Відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів з футболу, фінал якої пройде 24 травня у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ. Отож, у першому протистоянні «Вольфсбург» виявився двічі сильнішим за «Челсі». А суперником німецької команди у
    • Сьогодні, 09:13
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    Стало відомо, хто посперечається за головний європейський трофей серед жінок

    Відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів з футболу, фінал якої пройде 24 травня у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

    Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

    Отож, у першому протистоянні «Вольфсбург» виявився двічі сильнішим за «Челсі».

    А суперником німецької команди у фіналі буде «Ліон», який завдяки єдиному забитому м’ячу вибив турніру «Манчестер Сіті».

    Ліга чемпіонів з футболу

    Жінки

    1/2 фіналу

    «Вольфсбург» (Німеччина) – «Челсі» (Англія) – 2:0 (0:0)

    Голи: Хардер (69), Пагор (78).

    Перший матч – 3:1.

    «Ліон» (Франція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 1:0 (1:0)

    Гол: Бронз (17).

    Перший матч — 0:0.

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