У фіналі жіночої Ліги чемпіонів у Києві зіграють «Вольфсбург» і «Ліон»
- Сьогодні, 09:13
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Стало відомо, хто посперечається за головний європейський трофей серед жінок
Відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів з футболу, фінал якої пройде 24 травня у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Отож, у першому протистоянні «Вольфсбург» виявився двічі сильнішим за «Челсі».
А суперником німецької команди у фіналі буде «Ліон», який завдяки єдиному забитому м’ячу вибив турніру «Манчестер Сіті».
Ліга чемпіонів з футболу
Жінки
1/2 фіналу
«Вольфсбург» (Німеччина) – «Челсі» (Англія) – 2:0 (0:0)
Голи: Хардер (69), Пагор (78).
Перший матч – 3:1.
«Ліон» (Франція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 1:0 (1:0)
Гол: Бронз (17).
Перший матч — 0:0.