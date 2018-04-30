У фіналі жіночої Ліги чемпіонів у Києві зіграють «Вольфсбург» і «Ліон»

Стало відомо, хто посперечається за головний європейський трофей серед жінок

Відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу жіночої Ліги чемпіонів з футболу, фінал якої пройде 24 травня у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ. Отож, у першому протистоянні «Вольфсбург» виявився двічі сильнішим за «Челсі». А суперником німецької команди у