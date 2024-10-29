«Золотий м'яч-2024»: Родрі несподівано став переможцем

Родріго Ернандес Касканте став володарем Золотого м'яча

Півзахисник англійського клубу «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте був названий найкращим футболістом 2024 року за версією відомого видання France Football. Про це стало відомо під час прямої трансляції на церемонію.

28-річний півзахисник отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу під час гала-вечора в Парижі. Раніше цього року він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи.

У боротьбі за «Золотий м'яч» Родрі випередив нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора. До першої п'ятірки також увійшли Джуд Беллінгем, Даніель Карвахаль та Ерлінг Голанд. Топ-10 доповнили Кіліан Мбаппе, Лаутаро Мартінес, Ламін Ямал, Тоні Кроос і Харрі Кейн.

Родрі став лише третім іспанцем, якому вдалося завоювати цю нагороду. Раніше приз двічі виграв Альфредо Ді Стефано (1957, 1959) і одного разу – Луїс Суарес Мірамонтес (1960). Для Родрі це була друга спроба отримати «Золотий м'яч», торік він посів п'яте місце у голосуванні.

У сезоні 2023/24 Родрі провів 50 матчів у всіх турнірах, забивши 9 м'ячів і віддавши 14 результативних передач. Він допоміг «містянам» виграти титул Прем'єр-ліги, Суперкубок УЄФА, а також тріумфувати на Клубному чемпіонаті світу. Крім того, у складі збірної Іспанії він сприяв перемозі на Євро-2024 (6 матчів, 1 гол).

Делегація мадридського «Реала» повністю проігнорувала церемонію. «Вершкові» в останню мить скасували виліт до Парижа через витік інформації про перемогу Родрі, хоча раніше «Золотий м'яч» прогнозували Вінісіусу.

Упродовж церемонії призи отримали й інші зірки футболу. Нагороди здобули:

Айтана Бонматі – жіночий «Золотий м'яч»;

Ламін Ямал – трофей Раймона Копи;

Емільяно Мартінес – приз Лева Яшина;

Харрі Кейн, Кіліан Мбаппе – приз Герда Мюллєра;

Дженніфер Ермосо – приз Сократеса

«Реал» – чоловічий клуб року;

«Барселона» – жіночий клуб року;

Емма Гейз, Карло Анчелотті – приз Йохана Кройфа.

До слова, раніше фанати були впевнені в тому, що саме Вінісіус Жуніор, нападник «Реала», забере заповітну нагороду додому.

Нагадаємо, 26 жовтня відбулося очікуване класико між мадридським «Реалом» та «Барселоною». Матч виявився напруженим, обидві команди продемонстрували високу майстерність, але результат визначили кілька ключових моментів. Мадридський клуб на своєму полі нічого не зміг протиставити команді із Барселони та програв з рахунком 0-4.

Раніше Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» зіграли внічию в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:1.