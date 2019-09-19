У Франції скасували один з головних футбольних турнірів



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Кубок ліги Твіттер

З наступного року не будуть проводити Кубок ліги

У Франції з наступного року не будуть проводити Кубок ліги.

Участь у змаганнях брали команди першого та другого дивізіонів. Чинним володарем трофею є «Страсбур», нагадує BBC.

Турнір скасовано з метою скорочення кількості матчів у сезоні, аби футболісти мали більше часу на відновлення.

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Наступного року Кубок ліги розігруватимуть лише в Англії серед п’ятірки провідних національних чемпіонатів Європи.