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    У гравця київського «Динамо» народилася двійня (фото)

    Динамівець став батьком вперше
    Нападник київського «Динамо» Артем Кравець став батьком. «Дякую Господу за наше подвійне щастя», – повідомив сам футболіст на своїй сторінці у Інстаграм Зауважимо, що 28-річний динамівець став батьком вперше. Нагадаємо, зараз Кравець не грає за Динамо, а заліковує травму – пошкодження бокової зв'язки колінного
    • Вчора, 11:12
    • Розсилка

    Динамівець став батьком вперше

    Нападник київського «Динамо» Артем Кравець став батьком.

    «Дякую Господу за наше подвійне щастя», – повідомив сам футболіст на своїй сторінці у Інстаграм

    Зауважимо, що 28-річний динамівець став батьком вперше.

    Нагадаємо, зараз Кравець не грає за Динамо, а заліковує травму – пошкодження бокової зв'язки колінного суглоба. Очікується, що нападник повернеться до тренувань вже найближчим часом.

    Спасибо Господу за наше двойное счастье

    Публикация от Artem Kravets (@kravets89)

    «Динамо»
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