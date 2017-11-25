У гравця київського «Динамо» народилася двійня (фото)
- Вчора, 11:12
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Динамівець став батьком вперше
Нападник київського «Динамо» Артем Кравець став батьком.
«Дякую Господу за наше подвійне щастя», – повідомив сам футболіст на своїй сторінці у Інстаграм
Зауважимо, що 28-річний динамівець став батьком вперше.
Нагадаємо, зараз Кравець не грає за Динамо, а заліковує травму – пошкодження бокової зв'язки колінного суглоба. Очікується, що нападник повернеться до тренувань вже найближчим часом.