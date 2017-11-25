У гравця київського «Динамо» народилася двійня (фото)

Динамівець став батьком вперше

Нападник київського «Динамо» Артем Кравець став батьком. «Дякую Господу за наше подвійне щастя», – повідомив сам футболіст на своїй сторінці у Інстаграм Зауважимо, що 28-річний динамівець став батьком вперше. Нагадаємо, зараз Кравець не грає за Динамо, а заліковує травму – пошкодження бокової зв'язки колінного