Від крововиливу помер чоловік, який змінив обличчя сучасної НБА



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Девід Стерн створив Національну баскетбольну асоціацію в її нинішньому вигляді NBA

Девідові Стерну було 77 років

За повідомленням офіційного сайту Національної баскетбольної асоціації, колишній комісіонер ліги Девід Стерн помер 1 січня на 78-му році життя.

Кілька тижнів тому у 77-річного Стерна, котрий до того почувався прекрасно, стався крововилив у мозок прямо під час вечері в одному з ресторанів Нью-Йорка.

Стерн був доставлений в лікарню, прооперований, весь цей час лікарі боролися за його здоров'я, однак сьогодні людина, яка змінила сучасну НБА, померла.

Девід Стерн був комісіонером ліги з 1984-го по 2014 роки, зробивши НБА глобальною лігою, справжньою машиною з заробітку коштів і повністю змінила обличчя світового баскетболу.

У 2014-му Стерн передав кермо влади НБА Адамові Сільверу, але, за чутками, продовжував впливати на рішення свого наступника.