У Харкові стартує третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок

Участь у звітному турі не бере лідер і чинний чемпіон України ХК «Королеви Дніпра»

Найближчого вікенду, 1-3 грудня, у Харкові відбудуться матчі 3-го туру чемпіонату України з хокею серед жінок. У гості до харківських «Пантер» завітають столична «Україночка», «Дніпровські Білки» (Дніпро) та кременчуцька «Лавина», інформує офіційний сайт Федерації хокею України. Поточним лідером



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Фото ФХУ

Участь у звітному турі не бере лідер і чинний чемпіон України ХК «Королеви Дніпра»

Найближчого вікенду, 1-3 грудня, у Харкові відбудуться матчі 3-го туру чемпіонату України з хокею серед жінок.

У гості до харківських «Пантер» завітають столична «Україночка», «Дніпровські Білки» (Дніпро) та кременчуцька «Лавина», інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Поточним лідером чемпіонату є чинний чемпіон – «Королеви Дніпра» (13 очок після шести матчів), – які участі у харківському турі не беруть.

Втім, за втраченими очками саме харків’янки є лідером змагання (сім очок після трьох матчів). «Дніпровські Білки» мають у своєму активі 12 очок (шість матчів), «Україночка» – шість очок (шість матчів), «Лавина» поки що очок не здобула (три матчі).

Розклад матчів 3-го туру:

1 грудня

«Україночка» – «Лавина»

«Пантери» – «Дніпровські Білки»

2 грудня

«Лавина» – «Дніпровські Білки»

«Пантери» – «Україночка»

3 грудня

«Дніпровські Білки» – «Україночка»

«Пантери» – «Лавина»

Матчі відбудуться на льодовій арені «Салтівський Лід». Вхід на матчі вільний.

Раніше повідомлялося, що «Королеви Дніпра» очолили турнірну таблицю жіночого чемпіонату України з хокею.