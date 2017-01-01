У Харкові стартує третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок
- Сьогодні, 11:25
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Участь у звітному турі не бере лідер і чинний чемпіон України ХК «Королеви Дніпра»
Найближчого вікенду, 1-3 грудня, у Харкові відбудуться матчі 3-го туру чемпіонату України з хокею серед жінок.
У гості до харківських «Пантер» завітають столична «Україночка», «Дніпровські Білки» (Дніпро) та кременчуцька «Лавина», інформує офіційний сайт Федерації хокею України.
Поточним лідером чемпіонату є чинний чемпіон – «Королеви Дніпра» (13 очок після шести матчів), – які участі у харківському турі не беруть.
Втім, за втраченими очками саме харків’янки є лідером змагання (сім очок після трьох матчів). «Дніпровські Білки» мають у своєму активі 12 очок (шість матчів), «Україночка» – шість очок (шість матчів), «Лавина» поки що очок не здобула (три матчі).
Розклад матчів 3-го туру:
1 грудня
«Україночка» – «Лавина»
«Пантери» – «Дніпровські Білки»
2 грудня
«Лавина» – «Дніпровські Білки»
«Пантери» – «Україночка»
3 грудня
«Дніпровські Білки» – «Україночка»
«Пантери» – «Лавина»
Матчі відбудуться на льодовій арені «Салтівський Лід». Вхід на матчі вільний.
Раніше повідомлялося, що «Королеви Дніпра» очолили турнірну таблицю жіночого чемпіонату України з хокею.