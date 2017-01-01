  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    У Харкові стартує третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок

    Участь у звітному турі не бере лідер і чинний чемпіон України ХК «Королеви Дніпра»
    Найближчого вікенду, 1-3 грудня, у Харкові відбудуться матчі 3-го туру чемпіонату України з хокею серед жінок. У гості до харківських «Пантер» завітають столична «Україночка», «Дніпровські Білки» (Дніпро) та кременчуцька «Лавина», інформує офіційний сайт Федерації хокею України. Поточним лідером
    • Сьогодні, 11:25
    • Розсилка
    Фото ФХУ
    Фото ФХУ

    Участь у звітному турі не бере лідер і чинний чемпіон України ХК «Королеви Дніпра»

    Найближчого вікенду, 1-3 грудня, у Харкові відбудуться матчі 3-го туру чемпіонату України з хокею серед жінок.

    У гості до харківських «Пантер» завітають столична «Україночка», «Дніпровські Білки» (Дніпро) та кременчуцька «Лавина», інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

    Поточним лідером чемпіонату є чинний чемпіон – «Королеви Дніпра» (13 очок після шести матчів), – які участі у харківському турі не беруть.

    Втім, за втраченими очками саме харків’янки є лідером змагання (сім очок після трьох матчів). «Дніпровські Білки» мають у своєму активі 12 очок (шість матчів), «Україночка» – шість очок (шість матчів), «Лавина» поки що очок не здобула (три матчі).

    Читайте також

    Розклад матчів 3-го туру:

    1 грудня
    «Україночка» – «Лавина»
    «Пантери» – «Дніпровські Білки»

    2 грудня
    «Лавина» – «Дніпровські Білки»
    «Пантери» – «Україночка»

    3 грудня
    «Дніпровські Білки» – «Україночка»
    «Пантери» – «Лавина»

    Матчі відбудуться на льодовій арені «Салтівський Лід». Вхід на матчі вільний.

    Раніше повідомлялося, що «Королеви Дніпра» очолили турнірну таблицю жіночого чемпіонату України з хокею.

    Читайте також
    чемпіонат України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ