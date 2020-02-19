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    У календар Формули-1 може повернутися етап у Південній Африці

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    У календар Формули-1 може повернутися етап у Південній Африці

    Останній етап Формули-1 в Південній Африці відбувся у 1993 році

    LIberty Media продовжує розширювати календар Формули-1. Крім етапу у В'єтнамі, який дебютує в цьому сезоні, керівництво серії веде переговори про другий Гран-прі на території США і етап в Саудівській Аравії. Однак на цьому робота Liberty Media не обмежується.

    За словами коментатора Ziggo Sport Олава Мола, в паддоку ходять чутки про можливе повернення етапу в Південній Африці в календар чемпіонату світу. Згідно з постом Мола в Twiitter, остаточно про можливе повернення Південної Африки в календар Формули-1 може стати відомо вже протягом двох найближчих місяців.

    У Південній Африці загалом пройшло 28 етапів Формули-1, більша частина з них відбулася в К'яламі. Остання гонка в Південній Африці датована 1993 роком. Поки невідомо, чи дійсно мова йде про трасу в К'яламі, на якій в 2016 році провели реконструкцію.

    Африка Формула-1
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