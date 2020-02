У календар Формули-1 може повернутися етап у Південній Африці

Останній етап Формули-1 в Південній Африці відбувся у 1993 році

LIberty Media продовжує розширювати календар Формули-1. Крім етапу у В'єтнамі, який дебютує в цьому сезоні, керівництво серії веде переговори про другий Гран-прі на території США і етап в Саудівській Аравії. Однак на цьому робота Liberty Media не обмежується.

За словами коментатора Ziggo Sport Олава Мола, в паддоку ходять чутки про можливе повернення етапу в Південній Африці в календар чемпіонату світу. Згідно з постом Мола в Twiitter, остаточно про можливе повернення Південної Африки в календар Формули-1 може стати відомо вже протягом двох найближчих місяців.

