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    У Києві виберуть господарів фіналів єврокубків 2020 року

    В кінці травня в столиці засідатиме Виконком УЄФА
    Найближче засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться 24 травня в Києві. Воно триватиме з 10:00 до 15:00 за місцевим часом. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Основні питання порядку денного: Призначення господарів фіналів клубних турнірів УЄФА в 2020 році (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга чемпіонів серед жінок і Суперкубок
    • Сьогодні, 18:36
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    Виконавчий комітет УЄФА. Фото: Getty Images
    Виконавчий комітет УЄФА. Фото: Getty Images

    В кінці травня в столиці засідатиме Виконком УЄФА

    Найближче засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться 24 травня в Києві. Воно триватиме з 10:00 до 15:00 за місцевим часом.

    Про це повідомляє офіційний сайт організації.

    Основні питання порядку денного:

    • Призначення господарів фіналів клубних турнірів УЄФА в 2020 році (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга чемпіонів серед жінок і Суперкубок УЄФА);
    • Регламент ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» (версія 2018);
    • Розклад матчів фінальної стадії Євро-2020;
    • Регламент різних юнацьких турнірів.

    Нагадаємо, що 24 травня в Києві пройде фінал жіночої Ліги чемпіонів, а 26 травня в фінальному поєдинку чоловічого турніру зустрінуться «Реал» і «Ліверпуль».

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