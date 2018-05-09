У Києві виберуть господарів фіналів єврокубків 2020 року

В кінці травня в столиці засідатиме Виконком УЄФА

Найближче засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться 24 травня в Києві. Воно триватиме з 10:00 до 15:00 за місцевим часом. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Основні питання порядку денного: Призначення господарів фіналів клубних турнірів УЄФА в 2020 році (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга чемпіонів серед жінок і Суперкубок