У Києві виберуть господарів фіналів єврокубків 2020 року
- Сьогодні, 18:36
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Виконавчий комітет УЄФА. Фото: Getty Images
В кінці травня в столиці засідатиме Виконком УЄФА
Найближче засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться 24 травня в Києві. Воно триватиме з 10:00 до 15:00 за місцевим часом.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Основні питання порядку денного:
- Призначення господарів фіналів клубних турнірів УЄФА в 2020 році (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга чемпіонів серед жінок і Суперкубок УЄФА);
- Регламент ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» (версія 2018);
- Розклад матчів фінальної стадії Євро-2020;
- Регламент різних юнацьких турнірів.
Нагадаємо, що 24 травня в Києві пройде фінал жіночої Ліги чемпіонів, а 26 травня в фінальному поєдинку чоловічого турніру зустрінуться «Реал» і «Ліверпуль».