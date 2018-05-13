У Києві відбувся чемпіонат України з рукопашного бою (відео)

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Чемпіонат України з рукопашного бою

Кращих спортсменів відзначили грамотами, медалями та нагородами

У столиці відбувся 18-й чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів. У заході взяли участь люди з 19 областей України і загалом на чемпіонат приїхало 765 спортсменів.

Про це повідомив директор Національної федерації рукопашного бою Юрій Радченко.

«Для участі у чемпіонаті прибуло 765 спортсменів з 19 регіонів України. Рівень учасників - це спортсмени, починаючи від першого спортивного розряду і до кандидатів в майстри спорту, в залежності від вікових груп. Змагання проводяться в трьох напрямах: розділ демонстрації техніки, легкий контакт і дозований контакт, у якому дозволені і удари руками, і кидки, больові і задушливі прийоми», - розповів Радченко.

«Рівень росте з кожним роком і кількість також… Саме ці люди, які перемогли свою лінь, будуть будувати майбутнє України», - зазначив голова громадської організації «Серця кіборгів», яка є партнером чемпіонату, Анатолій Свирид.

Кращих спортсменів відзначили грамотами, медалями та нагородами.

Джерело: УНН