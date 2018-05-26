У Києві затримали росіянина за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Один із зловмисників - росіянин, другий - уродженець Донецької області

Патрульна поліція в центрі Києва затримала двох зловмисників, які пограбували громадянку Іспанії.

Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

Грабіжники прямо на вулиці вирвали з рук жінки сумочку, в якій були гаманець і квитки на фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль».

Після їх затримання стало відомо, що один із зловмисників - росіянин, другий - уродженець Донецької області, вже перебуває в розшуку по Україні за підробку документів.

Раніше повідомлялося, що на фінал Ліги чемпіонів-2018 вже прибули 20 тисяч уболівальників.

Фінальний матч між «Реалом» і «Ліверпулем» розпочнеться о 21:45.