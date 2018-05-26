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    У Києві затримали росіянина за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів

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    Фото:&nbsp;<span>kyiv.npu.gov.ua</span> - У Києві затримали росіянина за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів
    Фото: kyiv.npu.gov.ua

    Один із зловмисників - росіянин, другий - уродженець Донецької області

    Патрульна поліція в центрі Києва затримала двох зловмисників, які пограбували громадянку Іспанії.

    Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

    Грабіжники прямо на вулиці вирвали з рук жінки сумочку, в якій були гаманець і квитки на фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль».

    Після їх затримання стало відомо, що один із зловмисників - росіянин, другий - уродженець Донецької області, вже перебуває в розшуку по Україні за підробку документів.

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    У Києві затримали росіянина за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів
    У Києві затримали росіянина за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів
    У Києві затримали росіянина за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів
    У Києві затримали росіянина за крадіжку квитків на фінал Ліги чемпіонів

    Раніше повідомлялося, що на фінал Ліги чемпіонів-2018 вже прибули 20 тисяч уболівальників.

    Фінальний матч між «Реалом» і «Ліверпулем» розпочнеться о 21:45.

    Ліга чемпіонів грабіжники поліція
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