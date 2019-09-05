  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У клубі, який виграв перший чемпіонат України, чотири місяці не платять зарплати

    • Розсилка
    &laquo;Таврія&raquo; може припинити існування - У клубі, який виграв перший чемпіонат України, чотири місяці не платять зарплати
    «Таврія» може припинити існування
    ФК «Таврія»

    Команда на грані розпаду

    У колективу відродженого на материковій частині України сімферопольського футбольного клубу «Таврія» не платять зарплат з травня 2019 року. Про це 3 вересня Крим.Реаліі розповів головний тренер Сергій Шевченко.

    Читайте також

    «З травня місяця гроші не платять. Хто ж у нас залишиться? Кого ми зможе взяти? Не те що б затримували, а взагалі – не платять. Як тільки минулий чемпіонат закінчився, так нічого і немає. Я вже не кажу про те, щоб нам хоч якусь тренувальну футболку дали», - сказав Шевченко.

    Шевченко висловив надію, що гроші «для такого бренду як «Таврія» все ж вдасться знайти.

    Крим.Реаліі намагалися зв'язатися з президентом клубу Сергієм Куніциним, але на момент публікації отримати коментар так і не вдалося.

     Читайте також: Півзахисник української Прем’єр-ліги розповів про ставлення до виступів у Росії
    Читайте також
    Крим НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Таврія» (Сімферополь) Сергій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ