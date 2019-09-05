У клубі, який виграв перший чемпіонат України, чотири місяці не платять зарплати



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«Таврія» може припинити існування ФК «Таврія»

Команда на грані розпаду

У колективу відродженого на материковій частині України сімферопольського футбольного клубу «Таврія» не платять зарплат з травня 2019 року. Про це 3 вересня Крим.Реаліі розповів головний тренер Сергій Шевченко.

«З травня місяця гроші не платять. Хто ж у нас залишиться? Кого ми зможе взяти? Не те що б затримували, а взагалі – не платять. Як тільки минулий чемпіонат закінчився, так нічого і немає. Я вже не кажу про те, щоб нам хоч якусь тренувальну футболку дали», - сказав Шевченко.

Шевченко висловив надію, що гроші «для такого бренду як «Таврія» все ж вдасться знайти.

Крим.Реаліі намагалися зв'язатися з президентом клубу Сергієм Куніциним, але на момент публікації отримати коментар так і не вдалося.