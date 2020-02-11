У «короля футболу» Пеле віднялися ноги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пеле пересувається на інвалідному візку й через це страждає

У Пеле значні проблеми зі здоров’ям - він не може ходити та впав у депресію

Син великого футболіста - 79-річного Пеле - розповів погані новини про свого легендарного батька.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мессі встановлять пам'ятник за життя

Син Пеле Едіньо в ефірі TV Globo повідомив, що футболіст нещодавно переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба, однак відновлювальний процес пішов не за планом.

Через це нині 79-річний бразилець практично не може ходити.

«Він веде усамітнений спосіб життя. Йому не дає спокою той факт, що без інвалідного крісла пересування просто неможливо. Для Пеле це удар. Уявіть, він Король і при цьому не може нормально пересуватися », - розповів сумні новини Едіньо.

Джерело: Главком СПОРТ