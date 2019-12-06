Мессі встановлять пам'ятник за життя



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Дата встановлення статуї поки не визначена

Статую володарю шістьох золотих м'ячів поставлять поруч з Пеле, Марадоною і Стефан

Кролівська іспанська футбольна федерація (RFEF) виступила з пропозицією встановити у провінції Мадрида статую форварда «Барселони» Ліонеля Мессі. Як повідомляє Mundo Deportivo, статуя легендарного футболіста буде встановлена в місті Лас-Росас, яке знаходиться в провінції Мадрида.

Її планують розмістити поруч зі статуями Альфредо Ді Стефано, Пеле і Дієго Марадони.

Поки невідомо час початку роботи над статуєю, адже не вирішено, чи варто встановлювати її після завершення кар'єри гравця або просто зараз. Нагадаємо, Мессі нещодавно отримав свій шостий «Золотий м'яч».