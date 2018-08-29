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    У Кубку Фарерських островів серед жінок було забито шалений гол зі штрафного (відео)

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    У Кубку Фарерських островів серед жінок було забито шалений гол зі штрафного (відео)

    Такому удару можуть позаздрити Жуніньйо та Пірло

    У фінальному матчі жіночого Кубку Фарерських островів з футболу було забито неймовірний за красою гол.

    Окрім того, це феєричне взяття воріт зі штрафного виявилося ще й вирішальним – гол став переможним.

    22-річна футболістка команди «ЕБ/Стреймур/Скала» Маргунн Ліндгольм ефектно закрутила м'яч у дальню «дев'ятку» воріт «ГБ Торсгавн».

    Здалося, що м’яч спочатку летів у ближній кут, але потім змінив траєкторію та залетів в інший у самісінький верхній кут. Воротар суперниць тільки провела політ м’яча поглядом.

    У підсумку футболістки «ЕБ/Стреймур/Скала» перемогли з рахунком 2:1 і виграли другий кубок країни поспіль.

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