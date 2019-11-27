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    У Лізі чемпіонів оновлено одразу кілька рекордів (відео)

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    Роберт Левандовський - У Лізі чемпіонів оновлено одразу кілька рекордів (відео)
    Роберт Левандовський
    УЄФА

    Щедрими на події стали матчі 26 листопада

    У Лізі чемпіонів 26 листопада відбулася частина матчів 5-го туру групового етапу. У цих поєдинках було оновлено одразу кілька рекордів турніру.

    Нападник «Баварії» Роберт Левандовський забив одразу чотири м’ячі в Бєлграді в ворота «Црвени Звєзди». Для цього поляку знадобилося лише 14 хвилин та 31 секунда. Відтепер це найшвидший покер у історії Ліги чемпіонів.

    «Тоттнем» здобув у Лондоні вольову перемогу над «Олімпіакосом» - 4:2. Два м’ячі у переможців забив нападник Гаррі Кейн. Другий гол став для нього 20-м у Лізі чемпіонів. Для цього футболісту знадобилося лише 24 матчі – новий рекорд турніру.

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    Попередній рекорд належав колишньому форварду «Ювентуса» Алессандро Дель П’єро, який забив 20 м’ячів у ЛЧ за 26 поєдинків.  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Тоттнем Готспур Роберт Левандовскі
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