У Львові побудують спорткомплекс з 50-метровим басейном



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Нова споруда з’явиться поблизу стадіону «Скіф»

Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського спорудить спортивний комплекс на вул. Личаківській, 132. Відповідні містобудівні умови та обмеження 5 квітня видав виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, у майбутньому спортивному комплексі передбачене встановлення 50-метрового басейну. Для такого будівництва університет фізичної культури планує отримати субвенцію із держбюджету.

За попередніми даними, вартість будівництва становить 115 мільйонів гривень. На даху спортивного комплексу планують висадити дерева та облаштувати зони відпочинку.

Зводити спорткомплекс будуть поруч зі стадіоном «Скіф» на земельній ділянці площею майже 5 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту. Категорія – землі рекреаційного призначення.

Також ділянка розташована у зоні Г-4, зоні культурних, спортивних та релігійних установ, а також входить у межі історичного ареалу Львова.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 5%, а також встановив, що висота майбутнього спорткомплексу не повинна перевищувати 21 м.