Сильна й зваблива. Принадні фото лідерки українського реґбі Марини Бородіної



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Марина Бородіна за межами поля виглядає зовсім не грізною Instagram Марини Бородіної

Нестримна на полі, Марина залишається жіночною у житті

20-21 липня на спорткомплексі «Динамо» у Харкові відбудеться Grand Prix Series із реґбі-7 серед жінок. Збірна України в суперництві з командами Франції, Вельсу, Англії, Шотландії, Ірландії, Італії, Бельгії, Польщі, Іспанії та Нідерландів визначать сильнішого розіграють перепустки на чемпіонат світу та Олімпійські ігри-2020. Наша країна прийме такі змагання вперше в історії. Раніше Ґран-прі Європи, які ведуть свій початок з 2003 року, проводилися на території Франції, Німеччини, Нідерландів, Румунії, Іспанії. Найчастіше перемагала збірна Англії.

Жіноче реґбі - вид спорту в Україні доволі молодий. Не отримуючи за це великих грошей, дівчата є просто фанатками реґбі і намагаються привернути до нього всіляку увагу. Приміром, у День вишиванки збірниці України сфотографувалися разом у національному одязі.

Вони грізні на майданчику, але залишаються жіночними у житті. Про це зокрема пише у власному Instagram одна з лідерок збірної України, багаторазова чемпіонка країни в складі одеського клубу «Отрада» Марина Бородіна: «У всіх асоціації - дівчина-спортсменка має бути одягнена в спортивний і з хвостом на голові. Руйнуємо стереотипи! Спортсменки це стиль, грація і краса».

Марина любить хизуватися своїм тілом, залюбки ділиться досягненнями на тренуваннях, але при цьому залишається вишуканою й елеґантною.

Зауважимо, що в 2017-му Марина Бородіна разом із киянкою Оксаною Никоряк виступали за південноафриканський клуб «Тукс» і були в його складі призерками міжнародних турнірів. Хоча найперше дівчата мріють про те, щоб вийти на Олімпійські ігри в складі збірної України.