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    В Івано-Франківську практично відновили занедбаний стадіон (фото)

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    Реконструкція стадіону імені Гемби на завершальному етапі - В Івано-Франківську практично відновили занедбаний стадіон (фото)
    Реконструкція стадіону імені Гемби на завершальному етапі
    Фіона Козак

    Стадіон імені Гемби має стати базою для підготовки легкоатлетів

    В Івано-Франківську добігає кінця реконструкція стадіону імені Гемби, який функціонує на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Про це рапортує обласний осередок легкоатлетичної федерації.

    Реконструкція триває з 2017 року, коли між Університетом та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією було підписано документ про «Алгоритм капітального ремонту легкоатлетичного стадіону університету». Відповідно до документу, роботи тривали з літа 2017-го і почалися з реалізації першого етапу проекту оновлення покриття легкоатлетичних бігових доріжок. Перший етап проекту реалізувала ПБС «Буковель».

    gemba2018
    Так стадіон виглядав у 2017-му, на початку реконструкції

    За допомогою спеціального геодезичного обладнання було зроблено розрахунки, встановлено асфальтобетонну основу та водовідведення, стадіон облаштовано стандартними стрибковими ямами, а трибуни — бруківкою. Пізніше розпочалася реконструкція під трибунних приміщень. Зараз триває встановлення пластикових сидінь. 


    gemba

    Та ж арена зараз

    Зауважимо, що на базі спортивного комплексу імені Гемби діє стадіон з футбольним полем, легкоатлетичні бігові доріжки з гумово-бітумним покриттям, легкоатлетичний манеж, спортивні зали для заняття футболом, волейболом, баскетболом, боксом, боротьбою, важкою атлетикою, фітнесом, великим та настільним тенісом.

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    легка атлетика
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