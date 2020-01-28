В Івано-Франківську практично відновили занедбаний стадіон (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реконструкція стадіону імені Гемби на завершальному етапі Фіона Козак

Стадіон імені Гемби має стати базою для підготовки легкоатлетів

В Івано-Франківську добігає кінця реконструкція стадіону імені Гемби, який функціонує на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Про це рапортує обласний осередок легкоатлетичної федерації.

Реконструкція триває з 2017 року, коли між Університетом та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією було підписано документ про «Алгоритм капітального ремонту легкоатлетичного стадіону університету». Відповідно до документу, роботи тривали з літа 2017-го і почалися з реалізації першого етапу проекту оновлення покриття легкоатлетичних бігових доріжок. Перший етап проекту реалізувала ПБС «Буковель».

Так стадіон виглядав у 2017-му, на початку реконструкції

За допомогою спеціального геодезичного обладнання було зроблено розрахунки, встановлено асфальтобетонну основу та водовідведення, стадіон облаштовано стандартними стрибковими ямами, а трибуни — бруківкою. Пізніше розпочалася реконструкція під трибунних приміщень. Зараз триває встановлення пластикових сидінь.





Та ж арена зараз

Зауважимо, що на базі спортивного комплексу імені Гемби діє стадіон з футбольним полем, легкоатлетичні бігові доріжки з гумово-бітумним покриттям, легкоатлетичний манеж, спортивні зали для заняття футболом, волейболом, баскетболом, боксом, боротьбою, важкою атлетикою, фітнесом, великим та настільним тенісом.