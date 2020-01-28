В Івано-Франківську практично відновили занедбаний стадіон (фото)
Стадіон імені Гемби має стати базою для підготовки легкоатлетів
В Івано-Франківську добігає кінця реконструкція стадіону імені Гемби, який функціонує на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Про це рапортує обласний осередок легкоатлетичної федерації.
Реконструкція триває з 2017 року, коли між Університетом та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією було підписано документ про «Алгоритм капітального ремонту легкоатлетичного стадіону університету». Відповідно до документу, роботи тривали з літа 2017-го і почалися з реалізації першого етапу проекту оновлення покриття легкоатлетичних бігових доріжок. Перший етап проекту реалізувала ПБС «Буковель».
За допомогою спеціального геодезичного обладнання було зроблено розрахунки, встановлено асфальтобетонну основу та водовідведення, стадіон облаштовано стандартними стрибковими ямами, а трибуни — бруківкою. Пізніше розпочалася реконструкція під трибунних приміщень. Зараз триває встановлення пластикових сидінь.
Зауважимо, що на базі спортивного комплексу імені Гемби діє стадіон з футбольним полем, легкоатлетичні бігові доріжки з гумово-бітумним покриттям, легкоатлетичний манеж, спортивні зали для заняття футболом, волейболом, баскетболом, боксом, боротьбою, важкою атлетикою, фітнесом, великим та настільним тенісом.