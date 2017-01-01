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    У Львові стартували змагання із зимового акватлону

    На національній першості міряються силами юніори та дорослі
    У Львові розпочалися одразу два змагання із зимового акватлону: чемпіонат України та спортивного клубу СКА. На національній першості міряються силами юніори та дорослі. Вони мають здолати 800 метрів у басейні, а наступного дня пробігти 5-кілометровий відтинок. А на других стартах спектр дистанцій значно ширший, адже вікових категорій дуже багато.
    • Сьогодні, 10:35
    • Розсилка
    Старт бігового сегменту
    Старт бігового сегменту

    На національній першості міряються силами юніори та дорослі

    У Львові розпочалися одразу два змагання із зимового акватлону: чемпіонат України та спортивного клубу СКА.

    На національній першості міряються силами юніори та дорослі. Вони мають здолати 800 метрів у басейні, а наступного дня пробігти 5-кілометровий відтинок. А на других стартах спектр дистанцій значно ширший, адже вікових категорій дуже багато.

    Серед учасниць – чемпіонка Європи з крос-дуатлону серед юніорів Софія Прийма. Вона здолала уплав 800 метрів за 10 хвилин і 9 секунд. Спортсменка зазначає: «Я задоволена своїм результатом. Оскільки мій найкращий показник всього лиш на 5 секунд менший».

    Аби не втратити місця у збірній чи потрапити «на олівець» коучам, у кожному компоненті мають вкластися у задані нормативи. Це показники приблизно рівня кандидатів у майстри спорту.

    П'ять кілометрів учасники долатимуть наступного дня. Це трохи змінений варіант, адже у класичному варіанті бігати атлети мали би одразу після плавання.

    Джерело: zaxid.net

    чемпіонат України триатлон
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