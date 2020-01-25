У Львові створять дитячу школу з зимових видів спорту



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За відповідне рішення проголосували депутати міської ради

Львівські депутати підтримали рішення про створення комунального закладу, у якому навчатимуть зимових видів спорту. На сесії Львівської міської ради депутати прийняли рішення про створення комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту міста Львова».

«За» проголосував 51 депутат.

Спортивна школа включатиме відділення зимових видів спорту, а саме відділення фігурного катання, санного спорту, лижних гонок, гірськолижного спорту та сноубордингу. Комунальний заклад здійснюватиме навчально-виховну, фізкультурно-оздоровчу, організаційно-методичну, навчально-тренувальну та спортивну роботу з учнями-спортсменами та спортсменами-професіоналами із зимових видів спорту.

У школі розподілять навчально-тренувальний процес на декілька груп, зокрема тут навчатимуть початкової, попередньої базової, спеціалізованої базової підготовки та підготовки до спорту вищих досягнень.

Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку повинне подати пропозиції щодо надання в оренду приміщення для облаштування спортивної школи зимових видів зимових видів спорту.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Андрій Садовий заявив, що Львів боротиметься за право приймати зимові Олімпійські ігри в 2030 році.