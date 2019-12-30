У Хмельницькому зведуть палац зимових видів спорту



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За проектом хмельницький палац спорту виглядатиме так

На будівництво планують витратити близька 300 млн

Льодових палаців в України побільшає. Днями голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет підписав розпорядження «Затвердити проєкт «Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому» кошторисною вартістю 291782,434 тис. гривень».

Палац спорту стане багатофункціональною спорудою, де можуть проходити не лише спортивні заходи із зимових видів, а й культурні події та масштабні форуми. У ньому запроектовано 2500 глядацьких місць з можливим розширенням до трьох тисяч. Зал буде висотою 15 метрів й завширшки — 54 метри. На арені Палацу спорту передбачено змінне покриття призначене для змагань з різних видів спорту. Заплановано, що палац здадуть у експлуатацію в 2021-му.

Хмельницький палац зимових видів спорту стане першою льодовою ареною, зведеною в Україні за часів незалежності.