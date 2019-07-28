У Львові відбулися етапи Ліги націй U-23 з баскетболу 3х3
У змаганнях взяли участь чоловіча та жіноча збірні України
Чоловіча та жіноча збірні України U-23 з баскетболу 3х3 взяли участь в етапах Ліги націй, які відбулися у Львові.
Змагання Ліги націй в Україні відбувалися вперше. У Львові команди боролися на двох стартових етапах Центрально-Східноєвропейської конференції.
На першому етапі наша жіноча команда дійшла до фіналу, де поступилася Польщі – 14:21.
Чоловіча збірна України на першому етапі також програла у фіналі полякам – 18:21.
На другому етапі дівчата програли в півфіналі Угорщині – 14:18.
Натомість чоловіча збірна України перемогла в фіналі Румунію – 20:14.
Відтак після двох стартових етапів наша жіноча команда посідає в загальному заліку конференції третю сходинку – 150 балів. По 160 балів мають Словаччина та Польща.
Чоловіча збірна України після двох етапів очолює загальний залік – 180 балів.
Надалі командам належить зіграти ще чотири етапи.