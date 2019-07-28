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    У Львові відбулися етапи Ліги націй U-23 з баскетболу 3х3

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    Ліга націй у Львові - У Львові відбулися етапи Ліги націй U-23 з баскетболу 3х3
    Ліга націй у Львові
    ФБУ

    У змаганнях взяли участь чоловіча та жіноча збірні України

    Чоловіча та жіноча збірні України U-23 з баскетболу 3х3 взяли участь в етапах Ліги націй, які відбулися у Львові.

    Змагання Ліги націй в Україні відбувалися вперше. У Львові команди боролися на двох стартових етапах Центрально-Східноєвропейської конференції.

    На першому етапі наша жіноча команда дійшла до фіналу, де поступилася Польщі – 14:21.

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    Чоловіча збірна України на першому етапі також програла у фіналі полякам – 18:21.

    На другому етапі дівчата програли в півфіналі Угорщині – 14:18.

    Натомість чоловіча збірна України перемогла в фіналі Румунію – 20:14.

    Відтак після двох стартових етапів наша жіноча команда посідає в загальному заліку конференції третю сходинку – 150 балів. По 160 балів мають Словаччина та Польща.

    Чоловіча збірна України після двох етапів очолює загальний залік – 180 балів.

    Надалі командам належить зіграти ще чотири етапи.

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