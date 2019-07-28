У Львові відбулися етапи Ліги націй U-23 з баскетболу 3х3



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Ліга націй у Львові ФБУ

У змаганнях взяли участь чоловіча та жіноча збірні України

Чоловіча та жіноча збірні України U-23 з баскетболу 3х3 взяли участь в етапах Ліги націй, які відбулися у Львові.

Змагання Ліги націй в Україні відбувалися вперше. У Львові команди боролися на двох стартових етапах Центрально-Східноєвропейської конференції.

На першому етапі наша жіноча команда дійшла до фіналу, де поступилася Польщі – 14:21.

Чоловіча збірна України на першому етапі також програла у фіналі полякам – 18:21.

На другому етапі дівчата програли в півфіналі Угорщині – 14:18.

Натомість чоловіча збірна України перемогла в фіналі Румунію – 20:14.

Відтак після двох стартових етапів наша жіноча команда посідає в загальному заліку конференції третю сходинку – 150 балів. По 160 балів мають Словаччина та Польща.

Чоловіча збірна України після двох етапів очолює загальний залік – 180 балів.

Надалі командам належить зіграти ще чотири етапи.