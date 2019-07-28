Лідер «Дніпра» продовжить клубну кар’єру в Туреччині



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Олександр Мішула ФБУ

Олександр Мішула виступатиме за команду другого дивізіону

Захисник баскетбольного «Дніпра» Олександр Мішула визначився з продовженням клубної кар’єри. З нового сезону він виступатиме за клуб другого дивізіону чемпіонату Туреччини «Меркезефенді».

Прес-служба турецького клубу вже повідомила про досягнення угоди з українцем.

Останнього сезону в Суперлізі Мішула в складі «Дніпра» зіграв у 38-ми поєдинках. У середньому набирав 15,8 очка, 2,3 підбирання, 4,3 передачі.

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Загалом Мішула виступав 10 років у складі рідного клубу.

«Меркезефенді» минулого сезону став чемпіоном у третьому дивізіоні турецького чемпіонату.