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    Лідер «Дніпра» продовжить клубну кар’єру в Туреччині

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    Олександр Мішула - Лідер «Дніпра» продовжить клубну кар’єру в Туреччині
    Олександр Мішула
    ФБУ

    Олександр Мішула виступатиме за команду другого дивізіону

    Захисник баскетбольного «Дніпра» Олександр Мішула визначився з продовженням клубної кар’єри. З нового сезону він виступатиме за клуб другого дивізіону чемпіонату Туреччини «Меркезефенді».

    Прес-служба турецького клубу вже повідомила про досягнення угоди з українцем.

    Останнього сезону в Суперлізі Мішула в складі «Дніпра» зіграв у 38-ми поєдинках. У середньому набирав 15,8 очка, 2,3 підбирання, 4,3 передачі.

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    Загалом Мішула виступав 10 років у складі рідного клубу.

    «Меркезефенді» минулого сезону став чемпіоном у третьому дивізіоні турецького чемпіонату.

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